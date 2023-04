Beautiful: Sheila confessa a Thomas la verità su Brooke! | Anticipazioni italiane

Nelle prossime puntate italiane di Beautiful, Sheila Carter commetterà un grossolano errore quando si lascerà sfuggire qualche parola di troppo con Thomas Forrester. La donna sarà euforica per aver rovinato la vita a Brooke, ripagandola delle sue minacce, mentre anche Thomas gioirà della profonda crisi matrimoniale di Ridge: il giovane sarà infatti convinto che il padre possa ritrovare la felicità lontano dalla matrigna e accanto a sua mamma Taylor, ricomponendo quella famiglia che proprio le conseguenze dello sparo della Carter ai danni della psichiatra distrusse per sempre.

Thomas agirà anche in modo di impedire a Brooke di confrontarsi con il marito dopo lo scontro tra quest’ultimo e Deacon, in cui la Logan commetterà il passo falso di difendere un po’ troppo l’uomo più odiato dal compagno.

Tuttavia Sheila sarà sempre più frustrata dall’ostinata chiusura che i Forrester continueranno ad avere nei suoi confronti: dopo mesi, la donna continuerà a non aver fatto un minimo passo avanti nei confronti di Finn e Hayes, e si farà sempre più impaziente. La sua ossessione avrà la meglio quando sulla sua strada si troverà Thomas, arrabbiato dopo che la Carter si presenterà a casa di Steffy…

Beautiful, trame italiane: Thomas dimostra una “strana” comprensione verso Brooke…

Sarà lì che Sheila farà il passo falso, sostenendo che il ragazzo dovrebbe ringraziarla per aver tolto di mezzo Brooke. Insomma, a quel punto Sheila non potrà fare molto per impedire a Thomas di intuire che lei ha avuto un ruolo nella ricaduta di Brooke. Sheila ammetterà di essere stata responsabile della caduta del primo pezzo del domino che ha portato la Logan a ritrovarsi ubriaca tra le braccia di Deacon!

La prima reazione di Thomas sarà quella di reagire con sdegno di fronte alle azioni di Sheila, tuttavia le parole della donna faranno breccia nel giovane Forrester quando lei lo esorterà a mantenere il segreto, ritenendo che la verità riporterebbe Ridge alla sua vita di dramma e sofferenza con Brooke e impedirebbe allo stesso Thomas di rivedere la sua famiglia riunita.

Successivamente Sheila si ritroverà a dover spronare Thomas al silenzio in più di un’occasione, mentre lui lotterà con i rimorsi della propria coscienza. E la stessa Steffy sarà sorpresa quando il fratello dimostrerà una inaspettata compassione riguardo a Brooke.

Sta di fatto che Thomas non parlerà… ma il suo comportamento renderà qualcuno sempre più sospettoso! Non perdete le prossime puntate…