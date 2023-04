Beautiful: Brooke ammette tutto, ma Ridge pensa male di Deacon | Trama 23 aprile 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 23 aprile 2023

Steffy è indispettita che Ridge non abbia creduto a Taylor, la quale le fa presente che non sanno con certezza cosa sia accaduto tra Brooke e Deacon. La figlia è certa che anche solo un bacio sarebbe più che sufficiente per il padre, ma Taylor ritiene che Ridge potrebbe rifiutarsi di vedere la vera natura di Brooke. Ridge cerca spiegazioni da Brooke, informandola delle accuse mosse da Taylor. Brooke decide così di ammettere tutto e Ridge è fermo sulla possibilità che Deacon possa aver corretto il bicchiere della Logan per spingerla a bere.

Taylor informa Steffy e Thomas che Brooke aveva bevuto la notte dell'ultimo dell'anno e che probabilmente la userà come elemento di difesa agli occhi di Ridge. Deacon decide di ammettere con Sheila che qualcosa è effettivamente accaduto tra lui e Brooke.