Beautiful, Brooke è ancora tormentata: “Come ho fatto?” | Trama 2 aprile 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 2 aprile 2023

Brooke declina l’offerta di aiuto di Taylor, non rivelandole la natura del problema che la affligge. Ridge, pur acconsentendo a mantenere il segreto, la esorta a non vergognarsi per la sua ricaduta. Brooke, tuttavia, continua ad essere tormentata dal fatto di non riuscire a capire quale sia stata la molla che l’ha fatta cedere, dopo anni di sobrietà. Sheila cerca di carpire da Taylor informazioni su Brooke, per trovare conferma che il suo piano abbia dato dei frutti.

Zende accetta un appuntamento con la modella Sequoya e ne parla con Paris: la ragazza, sebbene dispiaciuta, conferma di non volere una relazione esclusiva con lui. Zende, tuttavia, ribadisce i proprie sentimenti e la certezza che avranno un futuro insieme quando lei si sentirà pronta. Paris si confida con Carter ed è chiaro che il bacio ha cambiato la dinamica del loro rapporto. Seguici su Instagram.