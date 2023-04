Beautiful, Sheila Carter è d’acciaio: la “wonder woman” della soap cade ma si rialza e…

Capita che in una soap opera al super cattivo della situazione si possano concedere abilità quasi straordinarie, specie se il super cattivo in questione è in circolazione da anni e, per restare sulla scena, deve essere sempre in grado di scappare. Ma, forse, gli autori di Beautiful stavolta si sono spinti un po’ troppo oltre nelle più recenti puntate americane della soap, dove Sheila Carter non solo è sopravvissuta dopo essere caduta da un balcone, ma lo ha fatto uscendone completamente illesa e riuscendo a correre così velocemente da far perdere le proprie tracce!

Ma andiamo con ordine, visto che avevamo lasciato la Carter come destinataria di una proposta di matrimonio da parte di Bill Spencer, speranzoso di ottenere finalmente una confessione piena di omicidio da parte della donna. E, in effetti, così è stato: Sheila, che è d’acciaio ma evidentemente non così altrettanto furba, non ha sentito puzza di bruciato ed ha raccontato per filo e per segno all’editore di come, molti anni fa, uccise Lance sfruttando la sua allergia per le api: Sheila, temendo che il ragazzo la tradisse e rivelasse come incastrò Amber Moore grazie alla dipendenza da farmaci, introdusse gli insetti nel suo appartamento e chiudendo qualsiasi possibilità di fuga a Lance, restando a guardare mentre lo shock anafilattico ne provocava la morte.

Beautiful, anticipazioni puntate americane: Sheila cade dal balcone ma si rialza illesa!

Ridge e l’FBI, tuttavia, non hanno quasi avuto il tempo di festeggiare, visto che l’eccessiva sicurezza di Bill lo ha condotto a commettere un grossolano errore! Infatti, quale è l’unico modo a Beautiful in cui i segreti vengono scoperti? Origliando!

E infatti Bill, allontanandosi (di una sola stanza) ha telefonato all’alleato Ridge, dando le spalle all’unica porta da cui, Sheila, ha potuto sentire tutto. Bill ha così rivelato alla donna il raggiro degli ultimi mesi, informandola di aver appena realizzato una confessione registrata che la spedirà in galera per il resto della sua vita.

Prima che i federali potessero arrivare (evidentemente localizzati molto distante dal punto di intervento per l’arresto), ne è però scaturita una colluttazione: Bill, per impedire alla Carter di fuggire, ne ha provocato la caduta dal balcone esterno. Già, il medesimo balcone da cui, negli anni, sono caduti lo stesso Bill e sua nipote Caroline. Entrambi si salvarono, ma solo grazie alle cure mediche di un ospedale. Invece Sheila, evidentemente fatta d’acciaio, non solo non è neanche svenuta ma, approfittando dei pochi secondi in cui Bill ha distolto lo sguardo, si è volatilizzata.

Beautiful, trame americane: Sheila tradita da Deacon?

Insomma, Sheila Carter è riuscita laddove in passato una ragazza più giovane e un uomo più grosso sono stati ad un passo dalla morte! Per niente dolorante, la cattivona della soap è corsa a mettersi alla guida dell’auto, fuggendo sia da Bill che dall’FBI e arrivando alla porta di Deacon Sharpe, a cui ha rivelato l’inganno ordito da Bill e Ridge.

Grazie allo spoiler involontario al The Late Late Show With James Corden, sappiamo che il tradimento di Deacon Sharpe consegnerà Sheila alle autorità. Scopriremo dunque che, contrariamente a quanto mostrato fino ad ora, Deacon fa parte della congiura? Oppure la tradirà per salvarsi in extremis? O ancora, farà parte tutto di una nuova tattica del duo di amanti? Staremo a vedere… Seguici su Instagram.