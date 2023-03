Beautiful, trame americane: sarà DEACON a rovinare Sheila… oppure no?

Nelle prossime puntate americane di Beautiful, nello specifico nell’episodio in onda il 19 aprile, i telespettatori d’oltroceano potranno riconoscere alcuni volti noti a servire ai tavoli del ristorante (e pizzeria) “Il Giardino”. Il locale italiano, ora di proprietà di Deacon Sharpe, sarà teatro di due guest star d’eccezione: il presentatore televisivo, nonché attore, James Corden e il rapper Lil Nas X.

Sulla CBS, rete televisiva che negli USA trasmette Beautiful, Corden conduce il talk show serale The Late Late Show With James Corden, dove, proprio nelle più recenti puntate, è stato trasmesso in anteprima un divertente video del backstage sul set della soap, con tutti i blooper dei due ospiti speciali, che saranno presenti nei panni di camerieri in alcune scene con i personaggi di Deacon e di sua figlia Hope Spencer.

Beautiful, anticipazioni americane: James Corden e Lil Nas X guest star nelle puntate americane

Peccato che, proprio grazie a questo filmato, sono stati fatti spoiler sull’attuale vicenda che vede Sheila Carter ad un passo dall’essere incastrata per l’omicidio di Lance da Bill Spencer e Ridge Forrester, in combutta con l’FBI. Nelle scene in questione, Hope dice al padre di sapere che lui ha complottato con Ridge e Bill per spedire Sheila dietro le sbarre.

Insomma, non solo il piano ai danni della Carter a quanto pare funzionerà, ma Deacon avrà un ruolo nella sua rovina. Ma davvero è tutto come sembra? O tutto ciò è solo apparenza e Deacon, che nel frattempo è stato l’amante di Sheila, sta ancora mentendo alla figlia? Già perché dal dialogo sembra che l’uomo si preoccupi che Hope sappia davvero tutto sui suoi trascorsi con la Carter. Comunque sia, presto scopriremo tutto! Seguici su Instagram.