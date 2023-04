Grande Fratello Vip, anticipazioni finale 3 aprile 2023

Dopo ben 197 giorni, che fanno di questa l’edizione più longeva della storia del Grande Fratello, questa sera su Canale 5, con la conduzione di Alfonso Signorini, andrà in onda l’ultima imperdibile puntata del reality show più famoso della televisione italiana.

Dopo aver vinto paure, insicurezze e soprattutto tanti televoti, Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Micol Incorvaia, Sofia Giaele De Donà e Oriana Marzoli si sono aggiudicati la possibilità di restare nella casa più spiata d’Italia fino all’atto conclusivo, in attesa di conoscere il nome dell’ultimo finalista (deciso dal pubblico) a casa tra Milena Miconi e Alberto De Pisis.

In ogni caso, nella puntata di oggi non mancheranno le sorprese per i vipponi rimasti in gioco, che riceveranno la visita dei loro affetti più cari nel giorno più importante della loro vita.

Spazio anche per un ultimo momento corale organizzato dal Grande Fratello, che ha scritto per i concorrenti finalisti una canzone che oggi Edoardo e gli altri canteranno per salutare per sempre il loro pubblico. Non resta che attendere le 21.45 per scoprire il nome del vincitore della settima edizione del Grande Fratello VIP, in onda sulla rete ammiraglia Mediaset in prima serata.