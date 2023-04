Grey’s anatomy 19, trama nono episodio (disponibile su Disney+)

L’amore non costa nulla (Love Don’t Cost a Thing) è il nono episodio della diciannovesima stagione di Grey’s Anatomy, disponibile su Disney Plus da mercoledì 5 aprile. In questa puntata fra le tante cose scopriremo come si comporterà Simone divisa tra Lucas e il suo ex fidanzato, e se Link ritroverà la serenità dopo la morte del giocatore Jermaine Talbo, deceduto dopo la sua operazione.

La puntata si apre con Trey, l’ex ragazzo di Simone (conosciuto ai tempi dell’università), giunto a Seattle per sistemare le cose tra di loro. Nell’ex casa di Meredith, gli inquilini organizzano una festa e tra Simone e Trey scatta un bacio (anche se lui ignora l’attrazione che Simone sente per il collega). Più tardi, però, i due litigano per delle incomprensioni e la ragazza trova conforto proprio in Lucas. Ma, quando le cose sembrano entrare nel vivo, Trey ritorna per parlarle…

Nel frattempo Maggie si occupa del caso di Natalia, una donna affetta da una violenta crisi epilettiche causata dal cancro all’esofago ormai diffuso fino al cervello. La paziente ha urgentemente bisogno di un intervento chirurgico. E mentre Natalia e suo marito Elliott discutono di questioni finanziarie relative all’intervento, Kwan suggerisce loro di divorziare, così in caso di esito negativo l’uomo non sarà costretto a pagare le ingenti spese sanitarie. Per questo motivo, il giovane medico viene estromesso dal caso.

Anche il matrimonio di Teddy e Owen non se la passa molto bene. Ora che la Altman è il capo, la situazione è diventata ancora più tesa. Ma forse, con l’aiuto di Miranda, i due potrebbero ritrovare la retta via. Dopo il fallimento professionale della scorsa puntata, Link aiuta Jo a far nascere il bambino. Più tardi, la Wilson – colpita dal coraggio del suo amico e collega – chiede ad Amelia come abbia potuto lasciare un uomo così perfetto. Quale sarà la risposta della Shepherd? Seguici su Instagram.