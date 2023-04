Luce dei tuoi occhi 2: cast, trama, anticipazioni della fiction di Canale 5

A distanza di quasi un anno e mezzo, dopo il successo della prima stagione, da stasera (12 aprile) su Canale 5 debutta Luce dei tuoi occhi 2, la fortunata fiction Mediaset con protagonista Anna Valle nel ruolo di Emma Conti, una madre alla ricerca della figlia perduta.

Sei nuove prime serate dirette ancora da Fabrizio Costa e prodotte da Banijay Studios Italy, che raccontano la nuova vita di Emma, la quale – nonostante il dolore di non essere riuscita a trovare sua figlia – è decisa a voltare pagina buttandosi a capofitto nel suo lavoro di insegnante di ballo, stando vicina alle sue amate allieve che ormai la considerano come una seconda madre.

Anche la storia con Enrico (Giuseppe Zeno) procede a gonfie vele, al punto che i due sono prossimi alle nozze (per la gioia di Miranda, figlia dell’uomo e sua allieva). Ma, proprio quando la cose per Emma sembrano andare meglio, il passato torna a cercarla: una notte, attirata dalle note di una canzone, si imbatte in una ragazza sconosciuta che balla con trasporto davanti a una piccola folla. Emma vorrebbe avvicinarla e scoprire chi è, ma Enrico la invita a non lasciarsi ossessionare ancora una volta dal suo passato.

Emma, che è una danzatrice di grande talento, ha riavviato l’Accademia di Danza, situata nella magnifica Cattedrale Palladiana di Vicenza, ed è stata invitata a debuttare in un importante teatro di New York con la sua coreografia adattata dal Lago dei Cigni, accompagnata dalla musica senza tempo di Tchaikovsky. Per raggiungere questo obiettivo, Emma deve completare il balletto scegliendo i più bravi ballerini. Durante il provino, la protagonista rimane ipnotizzata dalla bella Diana Novak (Irene Paloma Jona), una giovane danzatrice che si trova lì solo per volere della madre Petra Novak (interpretata dalla new entry Francesca Cavallin). Ma poco dopo quell’incontro molto intenso, Petra confessa ad Emma che Diana in realtà è Alice, la sua bambina perduta.

L’arrivo a Verona di Diana, con il suo passato misterioso e i suoi tanti segreti, sconvolge tutti gli equilibri di Emma, una madre a cui è stato negato l’amore più profondo per una donna. Intanto, Enrico, si ritrova irresistibilmente affascinato dalla misteriosa Petra…

Il cast di Luce dei tuoi occhi 2, guidato da Anna Valle e Giuseppe Zeno, oltre a ritrovare tutti i protagonisti della prima stagione si arricchisce di nuovi interessanti personaggi portati in scena dalle già citate Francesca Cavallin (la misteriosa Petra, madre di Diana) e Irene Paloma Jona (Diana Novak, nuova ballerina dall’animo tormentato). E ancora: Christian Roberto e Simone Secce (i gemelli Maurizio e Andrea Bisceglie, nuovi ballerini dell’Accademia), Filippo Contri (Jacopo Bellini, nuovo preparatore atletico dell’Accademia) e Greta Malegno (Vicky De Angelis, nuova ballerina dell’Accademia). Seguici su Instagram.