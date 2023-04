Se potessi dirti addio, fiction di Canale 5 con Gabriel Garko e Anna Safroncik. In corso le riprese

Sono in corso le riprese di Se potessi dirti addio, la nuova attesissima fiction Mediaset che segna il ritorno in scena di due attori molto conosciuti del piccolo schermo: Gabriel Garko e Anna Safroncik.

La storia a tinte gialle ruota attorno a Marcello (Garko), uomo affascinante che ha perso la memoria. Proverà a ricostruire la propria vita con l’aiuto di Elena (Safroncik), una bella e determinata neuropsichiatra che è alla ricerca del responsabile della morte di suo marito. I due, insieme, dovranno lottare per per mettere a posto tutti i tasselli dell’intricato puzzle, ignari che le loro vite sono legate da un inimmaginabile e comune passato.

La regia della serie – prodotta da Jeki Production – è affidata ai coniugi Ricky Tognazzi e Simona Izzo, tornati dietro la macchina da presa dopo il successo de L’amore strappato e Svegliati amore mio, due fiction (con Sabrina Ferilli) che hanno commosso e appassionato il pubblico dell’ammiraglia commerciale.

Per ora ancora non si conosce il resto del cast che affiancherà l'ex volto di "Tonio Fortebracci" e di quello di "Aurora Taviani", due personaggi iconici della serialità Mediaset che negli anni passati hanno fatto sognare milioni di telespettatori. Per quanto riguarda la messa in onda di Se potessi dirti addio, è prevista nella prossima stagione televisiva.