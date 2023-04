Tempesta d’amore: Alexandra tradisce Christoph con Markus! | Anticipazioni tedesche

Un colpo di scena inaspettato sta per riaprire i giochi in uno dei triangolo più appassionanti della prossima stagione di Tempesta d’amore: quello che vede Alexandra Schwarzbach (Daniela Kiefer) contesa tra il marito Markus (Timo Ben Schöfer) e il suo storico fidanzato Christoph Saalfeld (Dieter Bach). Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Alexandra perde una figlia

Un nuovo nucleo familiare calamiterà l’attenzione nella diciannovesima stagione di Tempesta d’amore: gli Schwarzbach. La prima a entrare in scena sarà Alexandra – ex fidanzata storica di Christoph – che verrà presto raggiunta dal marito Markus e dai figli Eleni (Dorothée Neff) e Noah (Christopher Jan Busse).

Sebbene il suo arrivo al Fürstenhof sia inizialmente motivato dal desiderio di vendicarsi di Christoph, col tempo Alexandra capirà di non aver mai smesso di amare l’albergatore… e lo stesso varrà per quest’ultimo!

Sarà così che la donna lascerà il marito per iniziare una relazione con Saalfeld. Prima che il divorzio possa essere formalizzato, però, una terribile tragedia cambierà tutto: Vroni (Selina Weseloh) – la giovanissima figlia di Alexandra e Markus – morirà tragicamente. E da allora nulla sarà più come prima…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra rovina Leander

Distrutta dal dolore, Alexandra cercherà disperatamente un colpevole per quanto accaduto. Colpevole che identificherà in Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag), medico di Vroni nonché fidanzato di Eleni, la primogenita di Alexandra e Christoph.

Determinata a colpire colui che ai suoi occhi è responsabile della morte della figlia, la Schwarzbach arriverà a fabbricare delle prove false, distruggendo di fatto la relazione tra il povero Leander ed Eleni. E da quel momento nulla sarà più come prima…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Alexandra tradisce Christoph

Ignara del ruolo giocato dalla madre nel dramma che l’ha colpita, Eleni proverà a dimenticare le proprie pene d’amore lavorando nell’azienda di famiglia. Ciononostante, il legame con Leander sarà difficile da spezzare…

Temendo che la ragazza possa riavvicinarsi al suo ex, Alexandra e Markus penseranno dunque di allontanarla per qualche giorno dal Fürstenhof mandandola insieme a Christoph in un viaggio d’affari. E sarà proprio mentre Christoph e Eleni saranno lontani che tra Alexandra e Markus riesploderà la passione!

Ancora non è chiaro cosa farà scattare la scintilla, ma possiamo anticiparvi che la donna sarà sconvolta dal proprio comportamento e dirà chiaramente al (quasi ex) marito di non volere più nulla da lui. Ebbene, effettivamente Markus accetterà di tirarsi indietro e prometterà di non far parola con nessuno dell'accaduto. Come sempre, però, la verità troverà un modo per venire fuori…

(Puntate 4022-5, in onda in Germania dal 28 aprile al 4 maggio 2023)