Tempesta d’amore, puntate tedesche: arriva VRONI, sorella di Eleni

Un misterioso nuovo ingresso sta suscitando la curiosità dei telespettatori tedeschi di Tempesta d’amore. In Germania sta infatti per arrivare un personaggio destinato a segnare in modo drammatico la vita dei due protagonisti della diciannovesima stagione: Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag)… Ecco di chi si tratta!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Gli Schwarzbach arrivano al Fürstenhof

Dopo i Saalfeld e i von Thalheim, una nuova famiglia sta per rubare la scena al Fürstenhof. Stiamo ovviamente parlando degli Schwarzbach: un nome che saremo destinati a sentire molto spesso nei mesi a venire…

Il primo membro di questo nuovo “clan” a entrare in scena sarà Alexandra (Daniela Kiefer), l’ex fidanzata di Christoph (Dieter Bach) a cui Ariane (Viola Wedekind) cederà le proprie azioni del Fürstenhof. La donna, però, non resterà a lungo sola…

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, Alexandra verrà infatti presto raggiunta dal marito Markus (Timo Ben Schöfer) e dai figli Eleni e Noah (Christopher Jan Busse). Gli arrivi, però, non sono finiti qui…

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Vroni è la sorella minore di Eleni e Noah

Nel corso della puntata 3999 a Bichlheim si presenterà infatti il membro più giovane della famiglia Schwarzback: Veronika, da tutti chiamata “Vroni”. Sorella minore di Eleni e Noah, Vroni è la “bambina” della famiglia e, in quanto tale, adorata sia dai genitori che dai fratelli.

Non c’è dunque da stupirsi se tutti decideranno di coccolare la ragazzina, fingendo di essere ancora una famiglia perfetta nonostante Markus e Alexandra si stiano separando. Ci sarà però qualcosa da cui nemmeno i premurosi genitori potranno proteggere la loro “bimba”…

Appena arrivata, Vroni deciderà infatti di fare un’escursione insieme a Valentina (Aylin Ravanyar), finendo per restare vittima di un gravissimo incidente. E sembra proprio che questo incidente segnerà per sempre i rapporti tra Eleni ed il suo grande amore Leander…

Tempesta d’amore, casting news: Selina Weseloh interpreta Vroni Schwarzbach

Il personaggio di Veronika “Vroni” Schwarzbach verrà interpretato da Selina Weseloh, attrice bavarese classe 1999. Benché appena ventiquattrenne, la giovanissima interprete tedesca ha già all’attivo alcune partecipazioni in serie televisive e spettacoli teatrali.

Per ora ci sono poche notizie sulla natura del contratto della Weseloh con la produzione di Tempesta d'amore. Le uniche notizie certe sono infatti che la giovane interprete esordirà nei panni di Vroni Schwarzbach nel corso della puntata 3999 (la cui messa in onda in Germania è prevista per il prossimo 22 marzo) e che sarà subito protagonista di un drammatico incidente…