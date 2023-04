Tempesta d’amore, anticipazioni dal 23 al 29 aprile 2023

Anticipazioni settimanali di Tempesta d’amore, puntate da domenica 23 a sabato 29 aprile 2023

Paul cerca di tenere sotto controllo i propri sensi di colpa, ma senza successo. Poco dopo l’auto su cui era a bordo viene trovata abbandonata a bordo strada…

Shirin è furiosa con Henning per le sue bugie. Il sommelier cerca di giustificarsi, ma poi capisce di aver sbagliato e si dice felice all’idea che la fidanzata conosca i suoi genitori. Il primo incontro, però, non va esattamente come sperato…

Vanessa trova finalmente la casa dei suoi sogni e riceve anche la promessa da parte di Alfons di aiutarla economicamente. Quando tutto sembra fatto, però, la ragazza riceve una brutta sorpresa…

La notizia del fidanzamento ufficiale di Robert e Ariane sconvolge l’ìntero Fürstenhof. Mentre Lia si chiude nel suo dolore, Werner chiede aiuto a Christoph per impedire le nozze a qualunque costo. Ci riuscirà?

Christoph si mette alla ricerca di Paul, riuscendo a trovarlo appena in tempo!

Ariane non perde tempo e fissa la prima data disponibile per celebrare le nozze con Robert: dopo appena tre giorni! Poco dopo la dark lady provoca crudelmente Lia e – quando quest’ultima cerca di andarsene – si verifica un tragico incidente…

Gerry fraintende una conversazione tra i Sonnbichler e si convince che Henning abbia chiesto a Shirin di sposarlo. Il ragazzo va dunque dai presunti promessi sposi a congratularsi, finendo per provocare uno scandalo!

Paul confessa a Christoph tutta la verità sulla morte di Manuela von Thalheim. Grazie alle parole di incoraggiamento dell’albergatore, trova la forza di riavvicinarsi a Constanze. l’incontro con il padre di Henning, però, lo fa ripiombare nella disperazione…

Per rispetto nei confronti di Lia, i Sonnbichler decidono di non partecipare al matrimonio di Ariane e Robert. Quando quest’ultimo lo scopre, si sente più solo che mai… Seguici su Instagram.