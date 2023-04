Tempesta d’amore: Ariane rivela a Robert di essere incinta (ma c’è l’inganno) | Anticipazioni italiane

Una notizia shock sta per segnare per sempre la vita di Robert Saalfeld (Lorenzo Patané). Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’uomo scoprirà infatti di stare per diventare padre per la terza volta. Non tutto, però, è come sembra… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia mette Valentina contro Robert e Ariane

Quando Robert Saalfeld e Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) hanno annunciato di essere una coppia, in pochi avrebbero scommesso che la loro relazione sarebbe durata a lungo. Eppure i due si stanno rivelando più uniti del previsto…

Nonostante i dubbi sulla compagna, alla fine l’albergatore non solo è rimasto al fianco di quest’ultima, ma si è anche schierato contro il resto della propria famiglia, arrivando a cacciare il padre Werner (Dirk Galuba) di casa.

Preoccupatissima per l’uomo che ama, Cornelia (Deborah Müller) si giocherà dunque un’ultima carta: Valentina, l’amatissima figlia di Robert! Conscia dell’influenza della ragazzina sul padre, la Holle informerà dunque quest’ultima della relazione tra Robert e Ariane… E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Ariane fa credere a Robert di essere incinta

Come prevedibile, Valentina non prenderà affatto bene la novità, specialmente quando scoprirà che il genitore ha cacciato suo nonno Werner di casa. Lato suo, Robert si infurierà con Cornelia, a cui rinfaccerà di avergli messo la figlia contro. E Ariane?

Quando Robert si sfogherà con lei, la Kalenberg resterà a bocca aperta nello scoprire che il suo amato non aveva parlato alla figlia della loro relazione. Una scoperta che le farà capire quanto il suo futuro con Saalfeld sia in pericolo…

Decisa a legare Saalfeld a sé a qualunque costo, la dark lady ordirà dunque l’ennesimo crudele intrigo: sfruttando i suoi contatti, si procurerà un test di gravidanza positivo e poi lo mostrerà a Robert, facendogli credere di essere incinta! Come reagirà Saalfeld di fronte a questa inaspettata notizia? Seguici su Instagram.