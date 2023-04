Tempesta d’amore: FLORIAN tornerà per un motivo drammatico | Anticipazioni tedesche

Una grandissima sorpresa è in arrivo dalla Germania! Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore tornerà infatti in scena uno dei personaggi più amati degli ultimi anni: l’ex protagonista maschile della diciassettesima stagione, Florian Vogt (Arne Löber). E la sua non sarà una visita di cortesia… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Florian torna al Fürstenhof

In Italia siamo ormai entrati nel cuore della diciottesima stagione di Tempesta d’amore – con protagonisti Josie (Lena Conzendorf) e Paul (Sandro Kirtzel) – mentre in Germania stanno già andando in onda le puntate della stagione successiva, incentrata sui personaggi di Eleni Schwarzbach (Dorothée Neff) e Leander Saalfeld (Marcel Zuschlag). Ciononostante, è in arrivo un tuffo nel passato…

Nel corso della puntata 4027 (in onda in Germania il prossimo 5 maggio) tornerà infatti in scena un personaggio storico amatissimo dal pubblico di Sturm der Liebe: Florian Vogt! Come sappiamo, si tratta del protagonista maschile della scorsa stagione della soap, uscito di scena alcuni mesi fa in Italia dopo il suo happy end con la co-protagonista Maja von Thalheim (Christina Arends).

Trasferitosi con quest’ultima negli Stati Uniti per lavorare ad un appassionante progetto di un parco naturale insieme al produttore cinematografico Dexter Torrence (Andreas Beckett), Florian sembrava ormai aver trovato la felicità. Tuttavia la sua comparsa al Fürstenhof non sarà una visita di cortesia… cosa sarà successo?

Spoiler Tempesta d’amore, news tedesche: Florian ha un problema di salute

Inutile dire che la visita a sorpresa dell’ex guardacaccia di Bichlheim verrà accolta con gioia da tutti, a partire da Max (Stefan Hartmann) e Erik (Sven Waasner). Gioia che verrà però presto smorzata dalla scoperta della reale motivazione del ritorno del giovane Vogt.

A riportare Florian al Fürstenhof sarà infatti un problema di salute piuttosto grave: il ragazzo sta provando da tempo ad avere un figlio insieme a Maja, ma – a causa dei farmaci da lui assunti per combattere la malattia che rischiò di ucciderlo – Vogt non sembra più poter diventare padre.

L’uomo si presenterà dunque da Michael (Erich Altenkopf) nella speranza che il medico possa aiutarlo, ma riceverà solo la conferma ai propri timori. Proprio quando starà per disperare, però, accadrà un miracolo… Seguici su Instagram.

(Puntate 4027-33, in onda in Germania dal 5 al 15 maggio 2023)