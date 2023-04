Tempesta d’amore: Henning allontana Shirin dal Fürstenhof! Ecco perché… | Puntate italiane

L’amore può davvero bastare quando si viene da mondi diversi? È quello che Shirin Ceylan (Merve Çakır) e Henning von Thalheim (Matthias Zera) si chiederanno nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la loro relazione verrà messa a dura prova da un arrivo inaspettato…. Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Shirin mette Henning nei guai

Da quando si sono ritrovati a più di un decennio di distanza dal loro ultimo incontro, Shirin e Henning hanno dovuto affrontare un ostacolo dietro l’altro per stare insieme. E per loro le prove sono tutt’altro che finite…

Come sappiamo, i due innamorati si sono spesso trovati in contrasto a causa della loro diversa “estrazione sociale” e la situazione è degenerata quando Shirin è arrivata a rubare un abito pur di fare bella figura al fianco di Henning ad una serata di gala.

Ebbene, come prevedibile, il gesto della Ceylan ha finito per ritorcersi contro la ragazza, tanto che i von Thalheim l’hanno accusata di aver sporcato il buon nome della loro famiglia! E purtroppo questa brutta storia si rivelerà tutt’altro che conclusa…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Henning allontana Shirin con una scusa

Dall’incidente del vestito è passato ormai del tempo tempo, tanto che Shirin e Henning si sono riappacificati tornando più uniti che mai. Ma quanto accaduto è stato davvero dimenticato? Inutile dire che la risposta è “no”!

Se il sommelier ha perdonato la fidanzata, non si può infatti dire altrettanto per il resto della famiglia. E così, quando Henning scoprirà che i suoi genitori stanno per fargli visita al Fürstenhof, deciderà di impedire a qualunque costo che incontrino Shirin…

Temendo la reazione della fidanzata, il ragazzo penserà dunque di regalarle una vacanza wellness lontano da Bichlheim senza però rivelarle il vero motivo di quel dono. Purtroppo per lui, però, la verità non tarderà a venire alla luce…