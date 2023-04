Tempesta d’amore: Lia lascia Erik! E lui… | Puntate italiane

Il loro legame era il simbolo di un duplice riscatto, ma non era destinato a diventare un grande amore. Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Cornelia “Lia” Holle (Deborah Müller) deciderà infatti di mettere fine alla sua storia con Erik Vogt (Sven Waasner)… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Lia confessa a Erik di aver baciato Robert

Gli intrighi di Ariane Kalenberg (Viola Wedekind) per conquistare Robert Saalfeld (Lorenzo Patané) hanno fatto più vittime: non solo hanno distrutto l’amore tra l’albergatore e la fidanzata Lia, ma hanno anche spezzato il cuore di Erik.

Innamoratissimo della dark lady, quest’ultimo ha infatti sofferto profondamente per essere stato lasciato dalla sua complice e compagna. Una sofferenza che l’ha portato ad avvicinarsi all’altra vittima di Ariane: Lia.

È stato così che tra Vogt e la Holle è nata una storia d’amore che sembrava destinata a trasformarsi in qualcosa di serio. Proprio quando l’uomo sarà pronto a far fare al suo rapporto con la fidanzata un salto di qualità, però, lei gli farà una confessione inaspettata: ha baciato Robert!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Lia lascia Erik

Come prevedibile, Erik resterà sconvolto dall’ammissione della sua amata e eviterà ogni confronto con lei, preferendo rifugiarsi nell’alcol al bar del Fürstenhof. Sarà qui che l’uomo troverà Yvonne (Tanja Lanäus), che sarà a sua volta in crisi per questioni sentimentali…

Il risultato? I due si consoleranno a vicenda lasciandosi andare alla reciproca attrazione, tanto da baciarsi appassionatamente nella lavanderia del Fürstenhof. A loro insaputa, però, le loro effusioni avranno un testimone: Lia!

Ebbene, vedendo il compagno baciare un’altra donna, la Holle non proverà alcuna gelosia e capirà dunque di non amare davvero Vogt. E così, quando l’indomani Erik si presenterà da lei per scusarsi, Lia gli comunicherà di aver deciso di chiudere la loro relazione, in quanto non proverà mai per lui gli stessi sentimenti che provava per Robert.

Come reagirà Vogt? Per ora possiamo anticiparvi che la decisione della Holle rischierà di far cadere Erik ancora una volta vittima del proprio "lato oscuro"…