Tempesta d’amore: Robert accusa Lia dell’incidente di Ariane e… | Puntate italiane

Fino a qualche mese fa nulla sembrava poter separare Robert (Lorenzo Patané) e la sua Lia (Deborah Müller). Da allora, però, tutto è cambiato! Sempre più succube di Ariane (Viola Wedekind), nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore l’albergatore finirà infatti per rivolgere alla sua ex delle accuse gravissime… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Cornelia fa cadere Ariane

Robert Saalfeld e Lia Holle sembravano l’esempio vivente dell’amore che resiste di fronte a tutto. Benché convinti (erroneamente) di essere fratellastri, i due non hanno infatti smesso di amarsi, tanto da arrivare a baciarsi non più tardi di qualche giorno fa.

Proprio la paura di questo legame ha spinto Ariane Kalenberg prima a fingere di essere incinta e poi a minacciare il compagno di voler lasciare per sempre Bichlheim e crescere da solo il loro presunto nascituro. Una minaccia grazie alla quale ha ottenuto niente meno che una proposta di matrimonio!

Ormai vicinissima al trionfo, la Kalenberg non potrà resistere alla tentazione di umiliare la sua rivale in amore… con risultati inaspettati! Dopo aver sopportato innumerevoli attacchi e provocazioni, Lia perderà la pazienza, finendo per far involontariamente cadere dalle scale la dark lady! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Robert accusa Lia

in realtà l’incidente si concluderà solo con una botta e un po’ di spavento per Ariane, che preferirà però non dire nulla a Robert per paura che quest’ultimo la obblighi a sottoporsi a delle visite mediche che potrebbero smascherare la sua finta gravidanza.

L’uomo verrà però comunque a conoscenza dell’accaduto grazie a Lia stessa, che lo avvertirà dell’incidente, ribadendo di non avere colpa. Il risultato? A quel punto Ariane sfrutterà l’accaduto per accusare la rivale di averla spinta di proposito, nella speranza di spezzare definitivamente il suo legame con Robert… e con successo!

Il timore di perdere il bambino che credere essere portato in grembo dalla compagna porterà infatti Saalfeld non solo ad accusare Lia di aver aggredito Ariane, ma anche ad intimarle di uscire per sempre dalla sua vita! Tra i due sarà dunque finita per sempre?