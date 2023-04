Tempesta d’amore: Yvonne adultera il drink di Christoph… e perde tutto! | Puntate italiane

Yvonne Klee (Tanja Lanäus) non è una donna che si arrende facilmente. Lo dimostrerà nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore, quando la bella madre di Josie (Lena Conzendorf) correrà un enorme rischio pur di conquistare l’uomo dei suoi sogni… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda da noi in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Yvonne vuole conquistare Christoph

Da tutta la vita Yvonne ha usato la propria bellezza per conquistare uomini facoltosi che le potessero garantire una vita agiata. Un’abitudine che si rivelerà difficile da sradicare! Trovandosi ancora una volta in difficoltà economica, la Klee ha infatti subito cercato una nuova “vittima” che possa aiutarla ad uscire dai guai: vittima che porta il nome di Christoph Saalfeld (Dieter Bach)!

Come sappiamo, la donna non ha perso tempo ed è subito partita all’attacco con l’affascinante albergatore. Purtroppo, però, i suoi sforzi non hanno dato i risultati sperati: non appena si è reso conto delle intenzioni di Yvonne, l’uomo ha infatti troncato sul nascere le speranze di quest’ultima, minacciando inoltre conseguenze disciplinari. La Klee, però, non si arrenderà così facilmente…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Yvonne cerca di far ubriacare Christoph

Decisa a conquistare Christoph costi quel che costi, Yvonne prima si offrirà di sostituire un collega all’ultimo minuto per mostrare all’albergatore la propria buona volontà e poi gli offrirà un cocktail al bar del Fürstenhof. Peccato solo che – nonostante l’esplicita richiesta di Saalfeld di avere una bevanda analcolica – la donna gli verserà di nascosto del gin nel bicchiere…

La Klee spererà in quel modo di "ammorbidire" le difese di Saalfeld, ma il suo piano si rivelerà un disastro su tutta la linea. Eh sì, perché Christoph non solo si accorgerà molto velocemente dell'inganno ma reagirà anche nel peggiore dei modi, licenziando Yvonne in tronco! E a quel punto per la madre di Josie saranno guai seri…