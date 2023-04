Terra Amara: Demir farà uscire Züleyha di prigione, ma occhio al colpo di scena!

Potrà mai Demir Yaman (Murat Ünalmış) ritornare sui suoi passi e consentire alla moglie Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) di uscire di prigione? A sorpresa, nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, l’imprenditore sembrerà cambiare idea sul conto della consorte, ma fino ad un certo punto. Vediamo insieme per quale ragione…

Terra Amara, news: Züleyha e l’avvelenamento in carcere

Già sapete che Zuleyha verrà rinchiusa in carcere dopo aver tentato di uccidere Demir, colpevole di averla cacciata dalla tenuta e averle impedito di vedere i piccoli Adnan e Leyla poiché erroneamente convinto del fatto che lei avesse intrecciato una relazione extraconiugale con Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Appena si riprenderà dagli spari che la moglie gli ha inferto, Demir si presenterà alla prima udienza contro Züleyha e l’accuserà direttamente del crimine, facendo sì che rimanga tra le sbarre fino a data da destinarsi. Tuttavia, la convinzione di Demir sembrerà vacillare quando Züleyha finirà in ospedale, ciò dopo essersi intossicata a causa del cibo preparato con una pentola in rame dalle sue compagne di cella…

Chiarito che non è stato lui ad avvelenarla, Demir ascolterà un consiglio della madre Hunkar (Vahide Percin) e accetterà di parlare con un giudice…

Terra Amara, spoiler: Demir fa uscire Züleyha di prigione ma…

Eh sì: al fine di riabilitare il buon nome della sua famiglia per evitare che Adnan e Leyla vengano sottoposti ai giudizi delle malelingue, Demir sentirà che è arrivato il momento di alleggerire la posizione di Züleyha e dirà al giudice di avere spinto la donna a sparargli e a fargli del male dopo una serie di vessazioni (tra cui includerà anche la cacciata dalla tenuta e l’impossibilità di vedere i suoi stessi figli).

Dato l’intervento del Pubblico Ministero Jülide Yalçınkaya (Alayça Öztürk), il giudice darà quindi il suo consenso affinché Zuleyha torni nella tenuta fino alla sentenza definitiva, ma nonostante ciò Demir non riporterà a casa i piccoli Adnan e Leyla, che avrà nascosto in un luogo sicuro di cui nemmeno Hünkar sarà al corrente.

Questo sarà il primo indice del fatto che Yaman non ha affatto perdonato la Altun e, infatti, il peggio dovrà ancora arrivare…

Terra Amara, trame: Demir “declassa” Züleyha come domestica!!!

Possiamo anticiparvi che, quando se la ritroverà di fronte, Demir comunicherà a Züleyha che non la considera più come la sua legittima sposa e che da quell’istante sarà al pari di tutti i suoi sottoposti, tant’è che la inviterà a dormire in camera con Fadik (Polen Emre) e a stare sotto gli ordini di Saniye (Selin Yeninci) poiché dovrà svolgere tutte le più umili mansioni.

Tale decisione non piacerà nemmeno ad Hünkar, la quale continuerà a non capacitarsi dell'enorme cattiveria mostrata dal figlio. Non a caso, la matriarca deciderà di ribellarsi a Demir… ma finirà per avere un'amara sorpresa!