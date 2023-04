Terra Amara: Fekeli accoglierà Fikret nella sua tenuta!

Come reagirà Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik) appena scoprirà che il nipote Fikret (Furkan Palalı), che ha cercato per tanti anni senza mai trovarlo, è arrivato a Cukurova? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara, anche se la decisione di Fekeli infastidirà in particolar modo Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu)…

Terra Amara, news: il mistero legato all’arrivo di Fekeli

Già sapete che Fikret si presenterà all’improvviso a Cukurova ma non farà immediatamente visita allo zio. Restando completamente nell’anonimato, inizierà infatti ad osservare ciò che succede nella cittadina, facendo in particolar modo attenzione sia alle vicende legate allo zio e sia a quelle del clan dei Yaman.

Non a caso, la prima persona che incrocerà sarà la pettegola Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), che rischierà addirittura di investire durante un momento di distrazione alla guida. Ovviamente Fikret le presterà immediatamente soccorso, offrendole poi un caffè ed approfittando della situazione venutasi a creare per scoprire un po’ di più su Fekeli, Yilmaz (Ugur Gunes), Hunkar (Vahide Percin) e Demir (Murat Unalmis). La sua presenza, decisamente sfuggente, verrà però notata da qualcuno…

Terra Amara, trame: Fekeli ritrova Cetin!

Possiamo infatti anticiparvi che l’attentissimo Çetin Ciğerci (Aras Şenol) noterà subito che la macchina di Fikret soggiorna spesso nei pressi della fabbrica di cotone e metterà subito sull’avviso Fekeli, poiché riterrà che lo sconosciuto alla guida sia stato mandato proprio dai due uomini di Ankara che ormai da diverse settimane stanno cercando, con mezzi illeciti, di entrare in possesso di ogni fabbrica e terreno di Cukurova.

Proprio per questo, Çetin e Fekeli prenderanno con loro le pistole e si introdurranno nella camera di Fikret per spingerlo a confessargli chi lo ha mandato. Ali Rahmet resterà dunque attonito appena lo “sconosciuto” gli dirà di essere Fikret Fekeli, il figlio del fratello Musa che ha cercato per anni senza alcun tipo di risultato. Appena comprenderà la situazione, Ali Rahmet si lascerà andare alla completa commozione ed abbraccerà il nipote ritrovato…

Terra Amara, spoiler: Fikret viene accolto da Fekeli nella tenuta!

Dopo essersi fatto raccontare dove è stato negli ultimi anni, Ali Rahmet deciderà di portare con sé Fikret nella tenuta, invitandolo a lasciare l’albergo per soggiornare con la sua famiglia. Inizialmente, Fikret tenterà di opporre resistenza, ma poi asseconderà la richiesta dello zio e farà la conoscenza di Yilmaz (Ugur Gunes), Mujgan (Melike Ipek Yalova) e Behice.

Proprio quest’ultima, a differenza degli altri due, non prenderà affatto bene l’arrivo del ragazzo, poiché temerà che possa creare intoppi in una decisione presa in precedenza da Fekeli, ossia di trasformare Yilmaz nel suo figlio adottivo al fine di lasciargli tutti i suoi averi.

In virtù di ciò, Behice osserverà Fikret con estremo sospetto per capire se debba intervenire oppure no per risolvere a suo modo la questione, anche se un colpo di testa di Yilmaz rimetterà tutto in gioco… Seguici su Instagram.