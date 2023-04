Terra Amara: arriverà Fikret, il nipote di…

Nel corso della terza stagione di Terra Amara, i telespettatori dovranno familiarizzare con diversi nuovi volti: oltre a Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante di Adnan Yaman (Osman Kabakçı), nelle vicende ambientate a Cukurova si affaccerà anche il giovane e affascinante Fikret Fekeli (Furkan Palalı). Come il cognome suggerisce, l’ultimo arrivato sarà il nipote di Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık), ma verrà introdotto nella storia in una maniera del tutto particolare…

Terra Amara, news: Fikret comincia a vagare per Cukurova

Entrando nel dettagli delle anticipazioni sulle prossime puntate italiane della telenovela, possiamo spoilerarvi che, nel corso delle sue prime scene, Fikret vagherà per Cukurova apparentemente senza una meta, ma si fermerà in più di un’occasione ad osservare ciò che avviene nella fabbrica di cotone gestita proprio dallo zio Ali Rahmet e da Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes).

Tuttavia, un giorno, Fikret rischierà di investire una donna che i telespettatori conoscono bene e, oltre a darle il primo soccorso, deciderà di offrirle un caffè per conoscerla meglio. La persona di cui parliamo è Şermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu)…

Terra Amara, trame: Şermin racconta a Fikret i pettegolezzi di Cukurova

Nonostante il nervosismo per aver assistito all’omicidio dell’ex amante Hatip Tellidere (Mehmet Polat), Şermin non se la prenderà con Fikret per averla quasi investita e sembrerà affascinata dal suo bell’aspetto estetico. Quando si siederà a tavola con lui per il sopracitato caffè, dunque, la Yaman racconterà al forestiero, senza nemmeno conoscere il suo nome, tutti gli ultimi dettagli “scabrosi” della città di Cukurova, soffermandosi anche su Fekeli non appena l’uomo farà il suo nome.

Ad un certo punto, Fikret darà anche l’impressione di essere piuttosto interessato agli affari della famiglia Yaman, visto che il suo sguardo si farà interessato appena la sua interlocutrice menzionerà Demir (Murat Unalmis) e Hunkar (Vahide Percin).

Terra Amara, spoiler: che cosa nasconde Fikret?

A che cosa sarà dunque dovuto tanto interesse? Per ora, vi diciamo che Fikret sarà ovviamente collegato allo zio Ali Rahmet, che prima o poi incontrerà, ma avrà un segreto (legato al suo passato) che metterà in discussione tutto quanto e che rischierà di far saltare i nervi di qualcuno non appena verrà alla luce…

Tra le altre cose, Fikret non sarà affatto un personaggio di passaggio: farà parte della telenovela fino all'ultimissimo episodio della quarta stagione!