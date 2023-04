Terra Amara: Hunkar vedrà Zuleyha e Yilmaz insieme! E ora?

Grosso rischio in arrivo per Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes) e Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) nelle prossime puntate italiane di Terra Amara. Proprio quando i due innamorati saranno sul punto di fuggire in Germania – portando con sé i piccoli Adnan, Leyla e Kerem Alì – un imprevisto pericoloso rischierà di far saltare tutto quanto. O forse no…

Terra Amara, news: i propositi di fuga di Yilmaz e Zuleyha

Come già sapete, Zuleyha confesserà a Yilmaz che il piccolo Adnan è suo figlio e non del marito Demir Yaman (Murat Unalmis) appena Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova), folle di gelosia per Yilmaz, tenterà di ucciderla. Proprio per questo, la Altun non accuserà la dottoressa del crimine perché, una volta incassato il colpo, Akkaya le prometterà che fuggiranno insieme in Germania per rifarsi una vita altrove.

I piccioncini confesseranno tale proposito a Gulten (Selin Genc), l’unica a conoscenza di tutta la verità, e che cercheranno di mantenere nascosto a tutti quanti. Mantenere il completo silenzio risulterà però abbastanza difficile, tant’è che diverse dinamiche rischieranno di far saltare tutto quanto. Anche per via della “suocera” Hunkar (Vahide Percin).

Terra Amara, trame: Zuleyha confessa a Hunkar che Mujgan le ha sparato

In primis, Zuleyha si troverà a dover confessare a Hunkar che Mujgan le ha recentemente sparato. La Yaman si porrà dunque delle domande nel momento in cui Zuleyha deciderà di scagionare Mujgan, accusata dagli inquirenti del suo tentato omicidio. E tali quesiti si accentueranno quando Hunkar si troverà ad assistere ad un incontro piuttosto ravvicinato, che avverrà alla tenuta, tra Yilmaz e Zuleyha…

Terra Amara, spoiler: Hunkar vede Zuleyha e Yilmaz insieme!

Eh sì: dopo un incontro con l’amato Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik), Hunkar ritornerà alla tenuta e vedrà Zuleyha e Yilmaz mentre si abbracceranno e parleranno di nascosto, preoccupandosi di non farsi vedere da nessuno. In quei precisi istanti, la Yaman capirà dunque che la nuora ha ricominciato a rivedere il suo ex e che probabilmente gli ha confessato che Adnan è suo figlio.

Come deciderà di comportarsi Hunkar a riguardo? In questa fase della storia, è bene infatti ricordare che la donna sarà in rotta di collisione con Demir per via del suo rapporto con Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), l’ex amante del padre Demir che lui considererà come una seconda madre.

Non è quindi affatto detto che Hunkar corra da Demir per comunicargli quanto sta succedendo tra Zuleyha e l’eterno rivale Yilmaz… Seguici su Instagram.