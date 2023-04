Terra Amara, colpo di scena: arriva Sevda Çağlayan, l’ex amante di…

Nel corso della terza stagione di Terra Amara, in onda su Canale 5 nei prossimi mesi, i telespettatori avranno modo di conoscere Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), una donna destinata a portare parecchio scompiglio tra gli abitanti di Cukurova a causa di una sua passata relazione amorosa.

Terra Amara, news: ecco chi è Sevda

In base a quanto si evince dalle anticipazioni sulle prossime puntate italiane della soap, Sevda è stata l’amante di Adnan Yaman Senior, il padre di Demir (Murat Ünalmış). Si è trattato di una persona importante per l’uomo (a differenza delle altre sue amanti), per la quale ha messo addirittura a rischio il suo matrimonio con Hunkar (Vahide Perçin). E per tale ragione, quest’ultima ce l’avrà a morte con lei.

Fatto sta che Sevda sarà destinata a rientrare prepotentemente nelle vite dei Yaman. Non a caso, Demir sceglierà di chiederle di badare ai piccoli Adnan e Leyla quando sarà più che mai deciso ad impedire alla moglie Zuleyha (Hilal Altınbilek), rinchiusa in prigione, di vederli. Yaman considererà infatti la casa di Sevda completamente sicura, almeno finché Hunkar non scoprirà tutto quanto…

Terra Amara, trame: Hunkar scopre dove sono Adnan e Leyla

Eh sì: entrando pian piano in confidenza con Üzüm (Neva Pekuz), la figlia “adottiva” di Saniye (Selin Yeninci) e Gaffur Taşkın (Bülent Polat), Hunkar riuscirà a farsi indicare dalla piccolina il luogo dove si trovano Adnan e Leyla e resterà senza parole quando si ritroverà di fronte a Sevda!

In preda alla collera, anche per il fatto che Demir avrà fatto uscire Zuleyha di prigione solo per umiliarla e trasformarla in una della tante domestiche della tenuta, Hunkar comunicherà al figlio che non intende perdonarlo per essersi rivolto a Sevda e gli ordinerà di non presentarsi più per nessun motivo nella tenuta. Dopo ciò, porterà via Adnan e Leyla per riconsegnarli a Zuleyha…

Terra Amara, spoiler: Sevda, una donna dai mille segreti

Ma per quale motivo Demir ha un buon rapporto con l'ex amante del padre e si è rivolto a lei? Nell'attesa di scoprirlo, vi segnaliamo che Sevda porterà con sé tantissimi segreti e un altro personaggio che non mancherà di far discutere i telespettatori della telenovela. Insomma, anche la terza stagione verrà scandita da tantissimi nuovi intrighi tutti da scoprire…