Terra Amara: Yilmaz sul punto di sparare a Hunkar, lo farà davvero?

La terza stagione di Terra Amara, in onda su Canale 5 tra qualche mese, si aprirà con diversi colpi di scena. Uno di questi avrà come protagonista Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), il quale scoprirà finalmente che il piccolo Adnan è suo figlio. Proprio per questo, nelle prossime puntate italiane della telenovela, l’uomo ce l’avrà a morte con Hunkar Yaman (Vahide Percin) e ad un certo punto sembrerà addirittura sul punto di ucciderla…

Terra Amara, news: Zuleyha confessa a Yilmaz che Adnan è suo figlio!

La storyline partirà nel momento in cui, completamente soggiogata dalla zia Behice (Esra Dermancıoğlu), Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) tenterà di obbligare Züleyha Altun (Hilal Altınbilek) ad impiccarsi puntandole contro una pistola. Nel bel mezzo di un dialogo, la dottoressa rivelerà alla Altun di sapere che Adnan è figlio di Yilmaz ma, a causa di uno scontro fisico, la ferirà con l’arma da fuoco (quasi) all’altezza del cuore e si convincerà di averla uccisa.

Tuttavia, Zuleyha riuscirà a salvarsi e, appena si riprenderà da una difficile operazione, farà in modo di incontrare Yilmaz per attuare la sua vendetta ai danni di Müjgan. Non a caso, oltre a rivelare all’uomo che la moglie ha cercato di ucciderla, la nostra protagonista dirà ad Akkaya che è lui e non il marito Demir (Murat Unalmis) il padre di Adnan. Occhio quindi a quello che succederà in seguito…

Terra Amara, spoiler: lo shock di Yilmaz

Dopo l’iniziale shock, durante il quale se la prenderà persino con Zuleyha per non averlo messo al corrente dell’importantissimo particolare, Yilmaz accetterà di tacere sull’intera questione per il bene di Adnan. In pratica, Akkaya vorrà evitare di esporre il figlio a eventuali pericoli e, esattamente come la Altun gli consiglierà di fare, vorrà trovare una soluzione senza dare troppo nell’occhio per non correre alcun tipo di rischio.

In ogni caso, appena ripercorrerà con la sua mente tutto il racconto di Zuleyha, Yilmaz non potrà fare a meno di pensare che la responsabile di tutto l’intrigo che è stato fatto ai suoi danni e a quello della sua ex sia Hunkar e, nel momento in cui si recherà alla tenuta, sembrerà perdere per un attimo il lume della ragione…

Terra Amara, trame: Yilmaz sul punto di sparare a Hunkar

Eh sì: in tal senso, possiamo anticiparvi che Yilmaz seguirà di nascosto Hunkar nei pressi delle stalle e comincerà a puntarle contro una pistola dando l’impressione di volerle sparare. L’arrivo improvviso di Adnan, che si tufferà tra le braccia della “nonna”, farà poi desistere Akkaya dal suo intento, ma l’uomo non riuscirà a dimenticare che è stata proprio Hunkar ad obbligare Zuleyha a sposare Demir, attraverso una serie di vessazioni, per tentare di nascondere l’ipotetica sterilità del consanguineo.

Partendo da ciò, si verrà così a creare un'escalation di eventi che culminerà quando, in preda al nervosismo, Yilmaz si lascerà sfuggire qualcosa di troppo con Müjgan. E lì i guai saranno appena cominciati, dato che Zuleyha nel frattempo fingerà di voler concedere un'altra possibilità al burbero Demir per non destare in lui alcun tipo di sospetto…