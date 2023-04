Terra Amara: colpo di scena, Hunkar disposta ad aiutare Yilmaz e Zuleyha a fuggire!

Come deciderà di muoversi Hunkar Yaman (Vahide Percin) nel momento in cui si troverà ad assistere ad un incontro ravvicinato tra la nuora Zuleyha Altun (Hilal Altinbilek) e Yilmaz Akkaya (Ugur Gunes), intuendo che i due hanno cominciato a vedersi alle spalle del figlio Demir (Murat Unalmis)? La risposta arriverà nelle prossime puntate italiane di Terra Amara ma, ve lo diciamo fin da ora, la decisione della donna sarà sorprendente, dato che sarà disposta ad aiutare gli amanti a fuggire…

Terra Amara, news: Hunkar ai ferri corti con Demir

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Hunkar interromperà ogni tipo di rapporto con Demir, impedendogli tra l’altro di entrare nella tenuta e di vedere Zuleyha con i bambini, a causa della cantante Sevda Çağlayan (Nazan Kesal), ossia l’ex amante del defunto marito Adnan che il figlio considererà come una seconda madre.

Ripensando alle modalità con cui il figlio le ha sempre nascosto di avere frequentato Sevda, nonostante tutto il male che le ha fatto per la sua relazione extraconiugale con Adnan, Hunkar capirà di avere sbagliato ad ostacolare l’amore tra Zuleyha e Yilmaz e mostrerà il suo sincero pentimento ad Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alisik). Quest’ultimo rinnoverà così il suo amore alla Yaman, lasciandole intendere di essere disposto a dare una possibilità alla loro relazione.

Terra Amara, trame: Hunkar vede Zuleyha e Yilmaz insieme

Un imprevisto, almeno teoricamente, rischierà però di far saltare tutto l’idillio: terminato l’incontro di rappacificazione con Fekeli, Hunkar si troverà ad assistere ad un abbraccio carico di sentimenti tra Yilmaz e Zuleyha, ragione per la quale comprenderà che i due stanno escogitando qualcosa. In cerca di risposte, la Yaman andrà dunque da Akkaya e gli domanderà apertamente se la Altun, proprio come pensa, gli ha confessato che il piccolo Adnan è in realtà suo figlio.

A quel punto, Yilmaz non mentirà a Hunkar e, nel corso del dialogo, arriverà persino a puntarle contro una pistola poiché temerà che voglia mettere nuovamente i bastoni tra le ruote a lui e Zuleyha. L’atteggiamento della matriarca, tuttavia, sarà completamente diverso, visto che chiederà perdono pure all’uomo e, udite udite, darà il suo benestare affinché scappi il prima possibile da Cukurova insieme alla Altun!

Terra Amara, spoiler: Hunkar disposta ad aiutare Zuleyha e Yilmaz a fuggire!

Hunkar confermerà tali parole anche a Zuleyha. Possiamo infatti anticiparvi che la Yaman entrerà nella camera da letto della nuora proprio mentre starà preparando le valige e le darà un sacco pieno e zeppo di gioielli, che a suo dire potrà rivendere per racimolare un po’ di denaro quando sarà lontana da Cukurova con Yilmaz.

Insomma, con le ultime azioni, Hunkar si schiererà in maniera netta contro Demir e raccomanderà a Zuleyha di stare attenta pure a Mujgan (Melike Ipek Yalova), certa del fatto che potrebbe tentare nuovamente di ucciderla qualora dovesse scoprire che lei e Yilmaz, oltre a Adnan e Leyla, vogliono portare via anche Kerem Alì.

Una vera e propria svolta nelle trame della telenovela che aprirà le porte anche ad alcuni dubbi, dato che Yilmaz – a differenza di Zuleyha – non saprà se fidarsi fino in fondo di Hunkar… Seguici su Instagram.