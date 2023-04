Tina Anselmi – Una vita per la democrazia: cast e trama del film di Rai 1

Questa sera, martedì 25 aprile, nel giorno della Festa della Liberazione, su Rai 1 va in onda Tina Anselmi – Una vita per la democrazia, biopic coprodotto da Rai Fiction e Bibi Film e diretto da Luciano Manuzzi, dedicato alla grande storia di Tina Anselmi, indimenticata partigiana, sindacalista, parlamentare e ministra, a cui presta il volto l’attrice Sarah Felberbaum.

Il film tv ripercorre le tappe più significative della vita di Tina Anselmi, dalla sua decisione di diventare partigiana, alla sua lotta per i diritti delle donne lavoratrici, al suo intenso viaggio in politica. La storia inizia durante la seconda guerra mondiale, mostrandone la brutalità. Una giovanissima Tina si rende che per cambiare il mondo non si può rimanere seduti a guardare, ma bisogna agire. Così, appena sedicenne, diventa staffetta partigiana facendo la spola tra Castelfranco e Treviso, portando documenti e informazioni.

Tra i partigiani, Tina conosce Nino, un ragazzo che studia medicina che le fa battere forte il cuore. Insieme sognano un’Italia diversa, libera e in pace. Quando nella primavera del 1945 la guerra giunge al termine, Tina si rende di essere molto cambiata e si chiede il senso di essere liberi quando si vive ancora nell’ingiustizia. Così decide di non arrendersi e continuare a lottare per cambiare attivamente il nostro Pease.

Nel cast, accanto alla protagonista Sarah Felberbaum, ci sono anche Alessandro Tiberi (Giovanni Di Ciommo), Andrea Pennachi (Ferruccio), Benedetta Cimatti (Francesca), Filippo Velardi (Vincenzo Giaccotto) ed Enrico Mutti (Benigno Zaccagnini).

Tina Anselmi – Una vita per la democrazia si basa sui libri "La P2 nei diari segreti di Tina Anselmi" e "Storia di una passione politica", scritti da Anna Vinci (che firma la sceneggiatura insieme a Monica Zapelli).