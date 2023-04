Uomini e donne: Armando Incarnato, una corteggiatrice è entusiasta di lui

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne sarà nuovamente sotto i riflettori Armando Incarnato, ultimamente tra i protagonisti principali del talk show dei sentimenti condotto da Maria De Filippi.

Lo storico cavaliere della trasmissione infatti, dopo aver fatto parlare di sé a causa della frettolosa chiusura della frequentazione con Sara, deciderà di rimettersi in gioco cominciando una proficua conoscenza con Rebecca, dama inizialmente accostatasi a Riccardo Guarnieri (nei confronti del quale però non è riuscita a creare un feeling caratteriale).

Come vedremo, la donna apparirà entusiasta del rapporto creatosi con Armando, che, da parte sua, loderà le numerose qualità della corteggiatrice. I due dichiareranno dunque a centro studio di voler proseguire la conoscenza, in modo tale da costruire le basi per un rapporto solido anche lontano dalle telecamere.

Questo e altro negli appuntamenti futuri di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.