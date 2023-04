Uomini e donne: Gemma volta pagina | Anticipazioni trono over

È in corso un momentaneo stop per Uomini e Donne, che fino al 25 aprile non andrà in onda in concomitanza con il ponte festivo. Appuntamento dunque a mercoledì con le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, che promette diversi colpi di scena soprattutto nel trono over.

Eh sì: Gemma tornerà a essere sotto i riflettori dopo la falsa partenza con il cavaliere Elio, cavaliere conteso dalla Galgani e dalla dama Paola… e che alla fine ha chiuso la frequentazione con entrambe le donne!

In ogni caso, Gemma non ci metterà tanto a voltare pagina, visto che per lei sono in arrivo nuovi uomini pronti a fare di tutto per conquistare il suo cuore. Come andrà a finire?

Spazio anche al trono classico, con Nicole Santinelli sempre più dubbiosa nei confronti di Carlo, corteggiatore con il quale in futuro si farà sempre più teso e controverso. Per scoprire ulteriori dettagli, non resta che attendere il ritorno in tv di Uomini e Donne, che vi aspetta su Canale 5 dalle 14.45 a partire da mercoledì 26 aprile.