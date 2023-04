Uomini e donne: Luca Daffrè in esterna con Alessandra | Anticipazioni trono classico

Luca Daffrè è il volto maschile del trono classico di Uomini e Donne in questa ultima imperdibile parte di stagione. L’ex naufrago de “L’isola dei famosi”, complice anche il tempo che ormai stringe, sarà chiamato a breve a fare un passo avanti nel suo percorso nel salotto più famoso della televisione italiana così da non farsi trovare impreparato al momento della scelta (che si terrà entro la fine canonica delle registrazioni in programma, verso la seconda metà di maggio).

Come vedremo, nei prossimi appuntamenti del talk show dei sentimenti di Canale 5, il tronista approfondirà in particolare il suo rapporto con Alessandra, insieme alla quale uscirà in esterna dichiarando altresì di essersi trovato molto bene in sua compagnia e di essere pronto ad aumentare le attenzioni nei suoi confronti in modo tale da conoscerla nel dettaglio. Tutto questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì sulla rete ammiraglia Mediaset. Seguici su Instagram.