Uomini e donne: Nicole, esterna romantica con Andrea

Prossimamente a Uomini e Donne le attenzioni si sposteranno sul trono classico e, in particolare, su Nicole Santinelli. La giovane tronista infatti premerà l’acceleratore sul proprio percorso nel programma, iniziando a fare una decisa scrematura dei suoi pretendenti nel parterre.

A giocarsi il cuore della donna saranno i corteggiatori più chiacchierati del momento, ovvero Andrea e Carlo, con i quali la nostra Nicole approfondirà sempre più il rapporto nelle registrazioni future.

Come vedremo inoltre nella puntata in onda oggi, la Santinelli trascorrerà un’esterna molto romantica in compagnia di Andrea, con il quale scatterà anche un bacio passionale che verrà commentato positivamente da Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Chi non prenderà affatto bene (ovviamente!) le tenere effusioni tra i due sarà Carlo, il quale abbandonerà seccato lo studio, salvo tornare sui propri passi dieci minuti dopo venendo accusato dagli opinionisti di essere "finto e costruito"…