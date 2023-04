Uomini e donne: tra Roberta e Nicole non scorre buon sangue | Anticipazioni

Archiviato il percorso di Lavinia Mauro, a Uomini e Donne tocca adesso ai nuovi tronisti Nicole Santinelli e Luca Daffrè portare avanti le dinamiche del trono classico. Come vedremo prossimamente, Nicole passerà un’intera giornata in esterna con Christian, al quale confiderà di essere molto presa e di ritenerlo il corteggiatore con cui ha creato un rapporto migliore.

Inoltre, la Santinelli ammetterà di aver sbagliato nel baciare gli altri due pretendenti troppo velocemente, visto che sia per Carlo che per Andrea il rapporto non è ancora così forte.

Non mancherà inoltre l'ennesimo litigio con l'ormai acerrima rivale Roberta Di Padua, la quale la attaccherà dandole della "sottona" e della "donna soporifera". Questo e altro nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 dalle 14.45.