Uomini e donne: tra Gemma Galgani e Paola Ruocco tira aria di bufera | Trono over

C’è aria di bufera tra Paola Ruocco e Gemma Galgani, due grandi protagoniste del trono over di Uomini e Donne. Tra le due donne, come ormai è chiaro, non corre buon sangue: come vedremo, tutto comincerà quando la Ruocco utilizzerà parole decisamente poco appropriate per definire la Galgani, la quale chiederà immediatamente alla collega di parterre di ritirare le offese e di chiederle scusa.

Tale richiesta verrà accolta solo in parte da Paola, che, in ogni caso, alla fine ammetterà di essersi espressa male e di non aver avuto intenzioni offensive verso la torinese.

Anticipazioni Uomini e donne: Paola chiude con Elio

Intanto, attenzione proprio alle vicende sentimentali di Paola, intenta ad approcciarsi a Elio dopo che quest'ultimo ha rifilato un due di picche a Gemma. Purtroppo le cose tra i due non andranno per il verso giusto e la donna deciderà di conseguenza di troncare il rapporto con il corteggiatore, visto anche il mal di mare di lei che le renderebbe impossibile spostarsi o fare gite sulla barca di proprietà del cavaliere. Tutto questo nelle prossime puntate di Uomini e Donne, in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle 14.45.