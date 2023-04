Uomini e donne, trono over: Paola chiude con Remo e dà il numero a… | Anticipazioni

Colpi di scena in arrivo per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne. Come riportano le anticipazioni del programma, prossimamente la dama Paola Ruocco chiuderà la conoscenza con Remo, il corteggiatore sceso per lei e col quale aveva imbastito nelle scorse puntate un tentativo di frequentazione.

La decisione della donna non sarà però esente da critiche, visto che l’opinionista Gianni Sperti si scaglierà veementemente contro di lei accusandola di restare nel programma solamente per acquisire notorietà. Alle pesanti affermazioni di Gianni si unirà anche Armando Incarnato, il quale rincarerà la dose verso la Ruocco, sua storica rivale all’interno della trasmissione.

Uomini e donne, anticipazioni over: Paola Ruocco lascia il suo numero a Elio

La donna, impassibile di fronte alle numerose critiche, deciderà in ogni caso di rimanere nella trasmissione, scegliendo di lasciare il numero a Elio (attuale pretendente di Gemma Galgani). Come la prenderà la dama piemontese? Per scoprirlo, appuntamento con Uomini e Donne dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45. Seguici su Instagram.