Amici, anticipazioni finale di domenica 14 maggio 2023

Ci siamo: questa sera, alle 21.10 circa, sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in onda la finale di Amici. La ventiduesima edizione, iniziata lo scorso settembre, è arrivata alle sue battute finali. Il talent, nel corso della serata, eleggerà il proprio vincitore. La finale dunque, come abbiamo visto in occasione della semifinale, vedrà protagonisti i cantanti Angelina e Wax e i ballerini Mattia ed Isobel. Uno di questi quattro allievi alzerà quindi la coppa vincente. Ma andiamo a scoprire quale sarà il regolamento di questa finale.

A decretare il vincitore nella serata finale, a differenza delle puntate già andate in onda (in cui a votare è stata la giuria esterna, composta da Michele Bravi, Giuseppe Gioffrè e Cristiano Malgioglio) sarà esclusivamente il televoto da casa. Questo si esprimerà tramite app oppure con il vero e proprio televoto.

Vedremo quindi una competizione tra i quattro ragazzi rimasti in gara, che si esibiranno in svariate sfide, a loro volta suddivide in manche. Saranno poi assegnati i premi della critica e dei giornalisti presenti in studio. Dopo la vittoria di Luigi Strangis della scorsa stagione, chi sarà il vincitore di questa ventiduesima edizione? Lo scopriremo questa sera, su Canale 5, con la conduzione di Maria De Filippi.