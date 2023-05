Beautiful, Sheila a Steffy: “Mi dovresti ringraziare!” | Trama 1° giugno 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 1° giugno 2023

Steffy e Sheila si confrontano duramente: la Carter pensa che Steffy dovrebbe ringraziarla per aver fatto il lavoro sporco che libererà Ridge da una "sgualdrina ubriacona" come Brooke. Steffy la accusa di aver compromesso la salute di un alcolista con crudeltà e il suo comportamento è la prova che sia ancora la sociopatica da tenere ben lontana da Finn e Hayes. Brooke viene incoraggiata da Liam e Hope a pensare positivo riguardo alle proprie chance con Ridge. La Logan apprende che Bridget si trova momentaneamente a Los Angeles per collaborare con l'ospedale universitario. Intanto Thomas parla con Taylor e Ridge dei sentimenti che i genitori provano l'uno per l'altra.