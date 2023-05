Beautiful, Deacon a Brooke: “Dammi una possibilità” | Trama 11 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 11 maggio 2023

Deacon prova a convincere Brooke a dargli una possibilità, ricordandole la chimica che avevano in passato e presentandosi come l'uomo che non le volterebbe mai le spalle, al contrario di Ridge. Hope prova a convincere Ridge a perdonare Brooke: in fondo le è stato accanto quando pensava avesse avuto solo una ricaduta e non sapeva di Deacon. Thomas e Steffy cercano di spronare Taylor, che sembra avere qualche tentennamento ed è molto cauta nel pensare ad un futuro con Ridge.