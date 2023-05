Beautiful, Sheila a Thomas: “Devi stare zitto!” | Trama 13 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di sabato 13 maggio 2023

Nonostante Sheila non lo ammetta apertamente, Thomas intuisce che in qualche modo è lei la responsabile della ricaduta di Brooke. Sheila lo invita a non diffondere questa teoria, se non vuole rischiare di vanificare qualsiasi chance di ricongiungimento tra i suoi genitori.

Ridge è disturbato che circolino delle voci su di lui e Taylor, temendo che questo possa ferire ulteriormente Brooke. Esprimendo le sue preoccupazioni per la moglie a Taylor, Ridge non capisce perché Brooke abbia deciso di mentirgli all’inizio invece di essere sincera.

Brooke è ormai propensa a pensare che lasciare Ridge libero sia la decisione più giusta per lui. Thomas torna alla carica con Sheila per avere risposte chiare, ma la Carter resta sul vago, ritenendo di aver solo corretto il torto che fece alla famiglia del ragazzo quando, anni fa, lo sparo causò la lunga assenza di Taylor. Bill, Liam e Wyatt fanno un po' di gossip sulla separazione tra Ridge e Brooke: l'editore incolpa solo lo stilista.