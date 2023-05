Beautiful: Thomas non sa se dire la verità, ma poi… | Trama 14 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di domenica 14 maggio 2023

Deacon esprime a Brooke tutta la sua ammirazione per lei. Dopo aver osservato Ridge e Taylor insieme, Thomas è sempre più indeciso se rivelare o meno al padre la verità su Brooke e Sheila. Sheila riesce a far confidare Taylor sulla sua felicità di fronte ad una nuova chance con Ridge e sfrutta la cosa per convincere Thomas a tenere la bocca chiusa. Di fronte a Carter, Zende cerca di sapere da Paris se sta vedendo qualcun altro: è chiaro che Zende cerchi di capire se la ragazza sia ancora interessata a lui. Seguici su Instagram.