Beautiful: Sheila e Brooke, storia di un’inimicizia… | Trama 23 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di martedì 23 maggio 2023

Deacon è tornato alla carica con Brooke, ma la Logan sembra ritrovare maggior sicurezza: non può lasciare che Ridge torni da Taylor. Steffy assiste, non vista, ad una telefonata di Thomas: lei non sa che l’interlocutrice è Sheila, ma si rende conto che qualcosa turba il fratello. Sheila cerca di convincere Thomas a tacere, ma il ragazzo vuole parlarle di persona a Il Giardino. Sheila ripensa alla propria storia con Brooke, da quando la riteneva un’amica alla rottura definitiva: da allora la Logan l’ha sempre ritenuta pazza. Seguici su Instagram.