Beautiful: Steffy è sconvolta quando vede Thomas e Sheila insieme | Trama 24 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di mercoledì 24 maggio 2023

Finn non vuole che Sheila opprima Taylor con le sue continue visite e la avvisa che l’unica speranza che lei un giorno abbia un posto nella sua vita è che si comporti bene. Preoccupata che Thomas le nasconda qualcosa, Steffy decide di seguirlo al suo appuntamento: sconvolta, lo vede incontrarsi con Sheila nel vicolo sul retro de Il Giardino. Dopo averla avvisata di tenere Deacon a distanza se vuole riconquistare Ridge, Liam e Hope esortano Brooke a non essere troppo severa con se stessa. La Logan si chiede come riuscire a convincere il marito che è solo lui che vuole.. Seguici su Instagram.