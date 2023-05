Beautiful: Brooke ripensa agli scontri con Stephanie | Trama 25 maggio 2023

Anticipazioni puntata Beautiful di giovedì 25 maggio 2023

Eric raccoglie le confidenze di Ridge sulla sua vita sentimentale ed è piuttosto evidente che vorrebbe che il figlio tornasse da Brooke. Quest'ultima ripensa agli scontri con Stephanie, ritenendo che i giudizi della suocera nei suoi confronti fossero giusti. Thomas continua ad essere indeciso, ritenendo che quanto fatto da Sheila influenzi troppe vite, ma la Carter insiste affinché lui si concentri sul risultato positivo per la sua famiglia piuttosto che condannare la moralità delle sue tattiche. Steffy informa Finn di aver visto Thomas incontrarsi da solo con Sheila: non ne sa il motivo ma è preoccupata per il fratello.