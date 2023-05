Beautiful, anticipazioni dal 21 al 27 maggio 2023

Nei prossimi episodi italiani, Beautiful ci propone una Steffy molto agitata: lei vede il fratello e non capisce cosa gli stia accadendo. Vediamo dunque cosa succederà dal 21 al 27 maggio 2023:

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 21 a sabato 27 maggio 2023

Taylor e Ridge sembrano molto innamorati. Steffy ne è felicissima e affronta con sicurezza la disperata Hope, che tenta di convincere Ridge a dare un’altra occasione a sua madre. Deacon non è felice della situazione di Brooke, ma Sheila lo manipola psicologicamente. Liam incita Brooke a riprendere a combattere per il suo matrimonio e lei chiarisce una volta per tutte a Deacon che non ci sarà un ritorno al passato per loro due.

Una dura conversazione tra Hope e Steffy vede Ridge rimanere in silenzio, ma più tardi lui confermerà ai figli che non smetterà mai di amare Brooke. In Thomas sorge allora il dubbio che non sia giusto mantenere il segreto imposto da Sheila: non rivelare il motivo per cui Brooke si è ubriacata. Brooke è disperata e a ben poco servono le rassicurazioni di Hope, Liam e Deacon. Lei intuisce che è stata dominata da qualcosa di oscuro che l’ha spinta a bere a Capodanno.

Thomas vorrebbe rivelare a Ridge la verità sulla notte di Capodanno, ma non è possibile. Sheila fa di tutto per convincere Thomas a mantenere il segreto su cosa ha portato Brooke a ubriacarsi, ma lui è incerto, non vorrebbe essere suo complice. I due si incontrano nel vicolo sul retro del ristorante “Il giardino” e lì Steffy li vede parlare, ripromettendosi di scoprire cosa stiano tramando.

Sheila cerca di convincere Thomas a non rivelare a nessuno che è stata lei a scambiare le etichette degli spumanti inducendo Brooke a bere. Steffy li vede parlare, senza sentire cosa si dicono, e lo confida a Finn.

Brooke, piena di rimpianti, parla con Hope della sua rottura con Ridge (Thorsten Kaye), ricordando i vecchi scontri con Stephanie che non l’ha mai accettata come compagna del figlio; quando sopraggiunge Ridge, Brooke gli chiede di tornare a casa da lei. Steffy informa Finn dell’incontro tra Thomas e Sheila.

Steffy è preoccupata perché suo fratello è agitato e sicuramente c’è qualcosa sotto. Per Finn si tratta solo del desiderio di Thomas di rivedere Taylor e Ridge tornare insieme. Thomas appare nervoso e Taylor lo incalza, ma lui sostiene di essere solamente preoccupato che qualcosa possa rovinare il rapporto tra lei e il padre.

Brooke e Ridge iniziano a riavvicinarsi. E mentre Brooke teme di passare da sola la serata che segna i 35 anni di frequentazione con la famiglia Forrester, Hope le porta la cena, ma poi se ne va, dicendole però che i bei ricordi della sua vita non la abbandoneranno mai e le saranno di conforto.

Brooke ripercorre i ricordi meravigliosi della sua vita con tutti gli uomini che ha amato: Eric, Thorne, Nick, Bill e Ridge, che sono accanto a lei e non la lasceranno mai.

Brooke, ancora sconsolata perché Ridge, non torna a casa, si sfoga con Eric che cerca di rassicurarla. In particolare sostiene di non capire come mai la sera di Capodanno abbia avuto tanta voglia di bere, dato che da quel momento non ne ha più sentito l’esigenza.

Thomas è tormentato per il segreto che sta nascondendo a tutti. Steffy è determinata a scoprire perché Thomas abbia avuto un colloquio segreto con Sheila, quindi va ad affrontarla. Eric, convinto che Ridge tornerà da Brooke, la incoraggia a lottare perché ciò avvenga.