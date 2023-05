Beautiful, anticipazioni dal 4 al 10 giugno 2023

La settimana verterà sulla tragedia occorsa a Finn e su Steffy che rischia di morire. Ma ci sarà anche un “reciproco salvataggio”… Vediamo dunque cosa succederà a Beautiful dal 4 al 10 giugno 2023:

Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 4 a sabato 10 giugno 2023

Steffy e Finn, esanimi, vengono trovati da Deacon che chiama l’ambulanza. Bill e Liam parlano della loro famiglia e del rapporto di Liam con Hope e con Steffy. Ridge, Taylor e Thomas parlano di Steffy e si augurano che Sheila non crei più problemi a lei e a Finn. Deacon ha chiamato i soccorsi per Steffy e Finn che giacciono privi di sensi con gravi ferite d’arma da fuoco. Sembra che Finn non ce l’abbia fatta. Steffy viene portata in ospedale dove c’è Bridget che fa il possibile per salvarla.

Deacon avvisa Ridge della disgrazia che ha coinvolto Steffy e Finn e poi va a dare la notizia a Sheila che è sconvolta, convinta di averli uccisi tutti e due. Quando arriva Deacon, però, finge di non sapere nulla meravigliandosi e piangendo.

Ridge, Taylor e Thomas arrivano straziati al capezzale di Steffy che non riprende conoscenza. Ridge, Thomas e Taylor sono al capezzale di Steffy, ancora incosciente; si fanno forza e si domandano chi possa averle sparato. Brooke va da Hope e da Liam.

Brooke va da Hope e da Liam, preoccupata perché sente, essendo mentalmente legata a Ridge, che è successo qualcosa di grave. Deacon dice a Sheila che Steffy è ancora viva. Sheila, temendo di essere scoperta, va in ospedale.

Deacon informa Liam, Hope e Brooke che qualcuno ha sparato a Finn e a Steffy. Ridge. Thomas e Taylor sono in ospedale al capezzale di Steffy. Li impedisce a Sheila di vedere il corpo di Finn per l’ultimo saluto.

Deacon informa Hope, Liam e Brooke dalla notizia del ferimento di Steffy e della morte di Finn. Tutti sono sconvolti. Steffy si trova in ospedale e la sua vita è appesa a un filo. Tutta la famiglia è sconvolta. Sheila chiede a Li di permetterle di vedere Finn un’ultima volta, ma lei si oppone categoricamente.

Liam incoraggia Steffy, che giace in coma, a lottare. All’arrivo di Baker, tutti vorrebbero delle risposte e sapere se sia stato arrestato il responsabile. Thomas, nel frattempo, avverte Sheila di ritenerla capace di aver architettato una cosa tanto orribile. In ospedale, tutti aspettano notizie di Steffy. Ridge e Taylor vengono raggiunti anche da Brooke.

Hope è con Liam e cerca di confortarlo; entrambi si chiedono cosa possa essere successo. Thomas accusa Sheila di aver avuto qualcosa a che fare con la sparatoria.

Sheila si difende da Thomas che insiste nel considerarla responsabile della tragedia in cui sono stati coinvolti Steffy e Finn, poi fugge inseguita da Taylor (preoccupata per lei). Subito dopo, Sheila decide di togliersi la vita per raggiungere Finn, ma Taylor cerca di convincerla a non farlo.

Steffy è tra la vita e la morte e i suoi cari attendono che si svegli con il fiato sospeso. In una drammatica prova di forza e coraggio, Taylor e Sheila si salvano la vita reciprocamente.