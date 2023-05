Beautiful: Steffy assiste ad un incontro tra Thomas e Sheila | Anticipazioni italiane

Nelle puntate italiane di Beautiful, nelle prossime settimane, assisteremo a degli eventi drammatici che apriranno l’estate nostrana della soap e che ne influenzeranno anche la prossima stagione televisiva. Se quanto fatto da Sheila Carter ai danni di Brooke Logan vi è sembrato crudele, sappiate che è solo l’antipasto e che il piatto forte deve ancora venire…

Se avete seguito le nostre anticipazioni dagli USA sapete già quello che sta per accadere ma, intanto, iniziamo dagli eventi più imminenti. Come già riportatovi, Sheila si lascerà sfuggire qualche parola di troppo durante uno scontro con Thomas Forrester, deciso a far capire alla donna che deve stare lontana dalla sua famiglia, a partire da Taylor Hayes.

Sheila infatti ha iniziato a vedere la Hayes come una sua potenziale amica: da psichiatra Taylor crede nella possibilità che anche le menti più instabili possano guarire e ha concesso a Sheila il beneficio del dubbio, se non altro per osservarla più da vicino e neutralizzarne la tendenza ad ossessionarsi quando le viene vietato qualcosa che vuole.

Accortasi di aver parlato troppo, Sheila non potrà sfuggire alle domande di Thomas, il quale comprenderà come ci sia proprio la Carter dietro la ricaduta di Brooke. Sebbene il primo istinto dello stilista sarà quello di condannare le azioni della donna, tentennerà nel rendere pubblico l’inganno di Sheila quando quest’ultima gli farà presente che, così facendo, renderebbe la matrigna una vittima e che Ridge correrebbe a proteggerla, rovinando ogni possibilità di ricongiungimento dell’uomo con Taylor.

Thomas, in preda ai dubbi circa questo dilemma morale, si dimostrerà stranamente empatico nei confronti della matrigna, destando perplessità in Steffy, sorpresa dal suo nuovo atteggiamento. Sebbene Thomas continuerà ad inveire contro Sheila, di fatto il suo immobilismo sulla questione lascerà il tempo proprio a sua sorella di avvicinarsi alla verità.

Steffy, infatti, sorprenderà il familiare nel bel mezzo di una telefonata con Sheila e, preoccupata, si ritroverà ad assistere, non vista, ad un incontro tra i due in un vicolo nel retro del ristorante Il Giardino.

Steffy sarà troppo distante per riuscire a carpire il contenuto della conversazione, ma sarà ovviamente angosciata di fronte alla possibilità che Thomas abbia in qualche modo a che fare con Sheila. Per Steffy sarà un preoccupante segnale d’allarme che la porterà a temere che il fratello abbia compromesso i passi avanti fatti per riscattarsi dagli errori del passato e che si sia fatto trascinare da Sheila in qualcosa di losco.

Steffy confiderà i propri timori al marito Finn e, decisa ad andare fino in fondo, cercherà un confronto chiarificatore proprio con Sheila. Vi anticipiamo che la Carter non le fornirà le risposte necessarie, tuttavia il caso vorrà poi che Steffy sia testimone di un'altra telefonata tra Thomas e la Sheila, che stavolta sarà molto più illuminante…