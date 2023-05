Beautiful, Steffy è preoccupata: Hope e Thomas “troppo insieme” | Puntate americane

Forse non avreste mai pensato di rivivere i classici dialoghi tra Brooke Logan e Stephanie Forrester tramite le loro discendenti Hope Spencer e Steffy Finnegan, ma nelle puntate americane di Beautiful sta avvenendo proprio questo. E no, non stiamo parlando di qualche nuovo peccaminoso inciampo della giovane Forrester: quest’ultima, come incarnasse sua nonna la matriarca, difenderà un uomo della sua famiglia dalla tentazione incarnata da una Logan… una tentazione di nome Hope!

Vediamo di chiarire: come già riportatovi, negli ultimi mesi la moglie di Liam ha iniziato a prendere consapevolezza della sua attrazione nei confronti di Thomas: una vera novità per lei, da sempre innamorata dell’uomo che ha sposato. Il timore di essere proiettata verso un’infedeltà, ripercorrendo le orme della madre, l’ha portata ad avere un vero e proprio attacco di nervi indirizzato proprio a Brooke, a tal punto da insinuare nella Logan senior il sospetto che la figlia possa provare sentimenti contrastanti nei confronti di Thomas.

Beautiful, anticipazioni americane: Liam teme la frequentazione tra Hope e Thomas

A temerlo è anche Liam, il quale – contrariato dalla decisione della consorte di lavorare di nuovo a fianco di Thomas – ha iniziato a temere che certi pensieri che lei aveva avuto anche negli anni passati possano avere un fondamento: Hope potrebbe provare qualcosa per il fratellastro ed è magari per questo che ogni volta trova un modo per perdonarlo e per renderlo parte integrante della sua vita.

In cerca di rassicurazioni, il ragazzo si è confidato proprio con Steffy: “Liam sa che Steffy tiene ai suoi sentimenti. Magari non c’è più quel tipo d’amore che c’era in passato, ma sono ancora amici e lei ha un effetto rassicurante su di lui“, ha spiegato il suo interprete Scott Clifton.

E, in effetti, Steffy ha provato a calmare le preoccupazioni di Liam, iniziando tuttavia a guardare anche lei con occhi diversi il comportamento di Hope nei confronti di Thomas. Interrogata dalla sorellastra, Hope ha fortemente negato queste accuse, riuscendo almeno in apparenza a sedare le preoccupazioni di Steffy. Tuttavia la complicità tra il fratello e la Logan ha continuato a non sfuggire a Steffy che, però, si è mostrata soprattutto preoccupata che Thomas non ricadesse nei vecchi schemi. Il fatto che il giovane sia così assorbito dalla Hope For The Future e che continui a negarsi alle frequentazioni di altre donne potrebbe costituire un campanello d’allarme…

Beautiful, trame americane: Steffy affronta Hope

Thomas ha rassicurato la sorella che, convinta, ha deviato i suoi sospetti su Hope, specie dopo aver assistito, non vista, ad una conversazione tra lei e il fratello. Felici per i nuovi risultati in crescita della linea di Hope, dopo la crisi del periodo in cui Thomas non vi ha collaborato, i due sono arrivati a stringersi le mani. Un momento istintivo, innocente ma eloquente visto dall’esterno.

Così Steffy ha deciso di affrontare di nuovo Hope, stavolta in modo molto più diretto, accusando di essere lei a flirtare con Thomas. “Mio fratello può vivere finalmente al pieno del suo potenziale come padre e come stilista e non permetterò a nessuno, neanche a te, di comprometterlo e farlo regredire“.

Insomma, Steffy teme che Hope possa far ricadere Thomas nelle sue vecchie ossessioni, compromettendone i progressi. Nelle prossime puntate statunitensi Hope proverà a rassicurarla e, nel tentativo di strafare per soffocare i sensi di colpa, organizzerà una serata romantica per Liam. La coppia farà l’amore, ma Hope continuerà a pensare a Thomas…

News Beautiful: Thomas e Hope, viaggio d’affari…

La questione potrebbe raggiungere un punto di svolta quando Thomas e Hope lasceranno la città per un breve viaggio d’affari a San Francisco. Liam non ne sarà affatto contento, specie quando un imprevisto ritarderà il volo di ritorno. Hope si troverà nella posizione di dover tenere a bada sensazioni che potrebbe non riuscire a controllare.

Annika Noelle, l’interprete di Hope, ha fornito alcune spiegazioni sull’attuale situazione del suo alter ego: “Hope è mortificata per essere stata colta in fallo. Ha amato suo marito per quasi tutta la vita, per cui è stata colta alla sprovvista da un sentimento per un altro uomo, men che meno Thomas. Per questo è nel panico: è una situazione nuova, che non sa gestire. Thomas rappresenta quello che non si è mai concessa del tutto: l’agire sull’onda dell’impulso e del desiderio, mettendo prima ciò che vuole rispetto le necessità degli altri. Forse sta realizzando che è umana e non l’angelo perfetto che tutti dipingono. Ha visto sua madre essere giudicata e non vuole essere come lei, ma ora quella parte di se stessa che ha represso rischia di esplodere. Riguardo alla contrarietà di Liam, non è niente di nuovo per Hope, che da una parte ne è infastidita visto tutto ciò che lui ha fatto negli anni. E il suo volerla controllare per gelosia potrebbe rischiare di spingerla ancora di più verso Thomas“.

Vista la presenza di tutti i quatto gli attori citati in questa anticipazione nella rappresentanza del cast che, tra pochi giorni, sarà impegnata nelle riprese a Roma, è assai probabile che le puntate girate in Italia saranno proprio incentrate su questa linea narrativa. Thomas ammetterà di amare ancora Hope e, soprattutto, quest’ultima cederà alla strisciante attrazione per lui? Seguici su Instagram.