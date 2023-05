Beautiful, Sean Kanan a Tv Soap: “Deacon non ha mai avuto il senso della famiglia, ma vuole creare con Hope un rapporto onesto e amorevole”

È senz’altro uno dei personaggi maggiormente al centro della scena nelle puntate italiane di Beautiful in onda in questo periodo. Parliamo di Deacon Sharpe, diviso tra l’amore per Brooke (Katherine Kelly Lang), il rapporto da ricostruire con la figlia Hope (Annika Noella) e l’alleanza messa in essere con la terribile Shela Carter (Kimberlin Brown).

Tutti aspetti di cui abbiamo parlato con Sean Kanan, che dà sempre presta il suo volto a Deacon. Ecco cosa ci ha raccontato.

Beautiful: intervista a Sean Kanan (Deacon Sharpe)

Ciao Sean, bentornato su Tv Soap. Partiamo da una domanda semplice: com’è stato tornare nel cast di Beautiful dopo diversi anni?

Per me è stato davvero incredibile. Ricevere la chiamata in cui mi è stato chiesto di tornare nella soap è stata una bella sensazione. Adoro lavorare a Beautiful e interpretare Deacon Sharpe.

Nelle puntate già trasmesse in Italia, stiamo vedendo Deacon più disponibile e “padre” nei confronti della figlia Hope. Continuerà questa sua fase?

Diciamo che Deacon non ha mai avuto il senso della famiglia. A distanza di anni dal suo ingresso, non sappiamo nemmeno chi sono i suoi genitori. Tuttavia, mi sento di dire che è importante per Deacon creare un rapporto onesto e amorevole con Hope.

Hope è di gran lunga la cosa migliore che lui abbia mai realizzato nella sua vita, perché rappresenta una possibilità di redenzione per tutti gli errori che ha commesso e i difetti che ha. Se ci rifletto, penso che il tempo di Deacon in prigione deve essere stato veramente ben speso: è venuta fuori una sua versione più consapevole rispetto all’uomo che era prima.

Tuttavia, Deacon non ha mai dimenticato Brooke…

Deacon e Brooke hanno condiviso qualcosa di molto speciale. Per un tempo molto breve sono anche riusciti a gettarsi alle spalle le critiche su com’è nata la loro relazione. Credo che entrambi ricorderanno sempre quei momenti. Nonostante tutta la distruzione e il danno che quell’unione ha causato, quella relazione sbagliata ha fatto sì che nascesse Hope. È impossibile per Deacon dimenticare Brooke, ritengo che ci sarà sempre una parte del suo cuore in grado di provare dei sentimenti per lei.

Deacon sta interagendo parecchio anche con la terribile Sheila Carter. Sei soddisfatto di questa storyline?

Direi proprio di sì. La storia tra Deacon e Sheila sarà piena di colpi di scena e svolte che io per primo non avrei mai osato immaginare. Deacon e Sheila condividono qualcosa di molto speciale; le loro scene sono divertenti, ma anche piene di tensione e passione.

Deacon è un personaggio amato dal pubblico della soap. Sei felice di questo?

Deacon è partito come un cattivo dal quale prendere totalmente le distanze; adesso è emerso invece come un improbabile antieroe. E i fan gli vogliono davvero bene. Ne sono felice!

Con la collaborazione di Sante Cossentino per MassMedia Comunicazione