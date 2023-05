Doc nelle tue mani 3: Giacomo Giorgio nel cast. Le novità della terza stagione | Fiction

Luca Argentero è tornato nei panni del dottor Andrea Fanti. L’attore torinese ha annunciato attraverso una diretta Instagram l’inizio delle riprese della terza stagione di Doc – Nelle Tue Mani, la fortunata serie di cui è protagonista.

Tra le prime notizie trapelate spicca maggiormente quella di una new entry che farà felici i numerosi aficionados del seguitissimo medical drama Luxvide: Giacomo Giorgio, il Ciro Ricci di Mare Fuori, si unisce al cast che per la terza annata ritrova – oltre al protagonista – personaggi storici come Matilde Gioli (Giulia Giordano), Pierpaolo Spollon (Riccardo), Sara Lazzaro (Agnese Tiberi), Beatrice Grannò (Carolina Fanti), Giovanni Scifoni (Enrico) e Marco Rossetti (Damiano). Nessun dettaglio al momento è stato rivelato sul personaggio che porterà in scena l’ex “detenuto” del prison drama di Rai 2.

Nel finale della scorsa stagione, andato in onda nel marzo 2022, Andrea Fanti è riuscito a farsi scagionare dalle accuse a suo carico durante l’emergenza Covid-19, tornando ad essere primario, ruolo che aveva ricoperto prima della perdita di memoria. Proprio da questo partirà la nuova stagione, la cui prima puntata avrà come titolo Risvegli.

La fiction, forte del successo in patria (e non solo), ha convinto addirittura un colosso statunitense come Fox America a realizzarne un remake a stelle a strisce con protagonista una donna. Le riprese di Doc 3 andranno avanti fino a dicembre, dunque è facile ipotizzare he la messa in onda non avverrà prima del 2024. Quel che è certo è che anche il nuovo capitolo della storia continuerà a raccontare le vicende professionali e private del team medico che lavora nel Policlinico Ambrosiano, cuore pulsante della serie. Seguici su Instagram.