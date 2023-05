Grey’s anatomy 19, trama episodio 16 (disponibile su Disney+)

Da mercoledì 17 maggio su Disney Plus è disponibile il sedicesimo episodio di Grey’s Anatomy 19 intitolato Polvere da sparo e piombo (Gunpowder and Lead). Una puntata ricca di suspense e tensione nella quale vedremo Amelia sfogare i suoi problemi personali sui colleghi, mentre le minacce contro Miranda Bailey giungono a un culmine terrificante.

Al Grey Sloan, Amelia riversa tutto il suo malessere interiore sui colleghi: un comportamento che rischia di creare un ambiente di lavoro tossico. La Shepherd vive un momento molto difficile: dopo l’addio di Meredith e Maggie, ha dovuto rinunciare anche al rapporto speciale che la legava a Kai. Ma per fortuna al suo fianco c’è Addison, sempre pronta a sostenerla. La Montgomery le consiglia di partecipare ad un incontro e di trovare un modo per reagire alla difficile situazione.

Un uomo si presenta al pronto soccorso con possibili calcoli renali. Blue chiama Bailey, ma i test mostrano che non ha niente. La sua presenza al pronto soccorso ha uno scopo ben preciso: minacciare Miranda. Il finto paziente le urla contro tutta la sua rabbia, tirando fuori informazioni personali della donna. Miranda è terrorizzata, ormai la situazione è fuori controllo e la direzione deve fare subito qualcosa per garantire la sua sicurezza e quella di tutti i dipendenti.

Mentre Winston chiede a Teddy di essere preso in considerazione come capo di cardiochirurgia, Maggie chiama Richard per aggiornarlo su come procede la sua vita a Chicago. Più tardi, una furiosa Taryn arriva in ospedale e se la prende con la Altman; l’ex medico, dopo aver visto le condizioni difficili in cui vive Mika, urla a Teddy di creare migliori opportunità per i suoi specializzandi.

Nel frattempo, Jules e Lucas si ritrovano a dover infrangere il protocollo per salvare la vita di Matt, un paziente a cui improvvisamente le vie aeree si sono chiuse. L'ansia di Jo è alle stelle. La donna ha sottoposto la piccola Luna a degli esami all'udito ed in attesa di sapere. Infine Webber chiede ad Amelia di andare insieme ad un incontro. La Shepherd accetterà?