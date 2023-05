La promessa: già nella prima puntata scorre sangue | Trama 29 maggio 2023

Anticipazioni puntata de La promessa di lunedì 29 maggio 2023

La cameriera Dolores fugge da uomini a cavallo, insieme a sua figlia Mariana (che poi conosceremo come JANA) e suo figlio neonato. Dolores non ce la fa purtroppo e viene fatta fuori, mentre il bambino viene rapito e Mariana riesce a scappare, visto che gli uomini pensano sia morta.

Quindici anni dopo, nel 1913, Jana giunge alla tenuta La Promessa, di proprietà della famiglia Lujan, in teoria per lavorare come cameriera e in pratica per cercare di scoprire chi abbia eliminato sua madre; la ragazza vuole anche scoprire che fine possa aver fatto suo fratello.

Manuel de Lujan ha un incidente con l’aereo da lui realizzato, Jana lo salva e in cambio chiede di essere ingaggiata a tempo pieno. Rivela le sue intenzioni a Tomas, il primogenito di Alonso de Lujan, che le dice di sapere benissimo chi ha ammazzato Dolores, ma che le svelerà tutto il giorno dopo; come pegno le consegna la sua fede nuziale, dicendole che gliela potrà dare indietro all’indomani. A quel punto Tomas affronta subito la matrigna Cruz, alla quale dice di aver scoperto che è stata lei a far uccidere Dolores; per tutta risposta, Cruz lo accoltella! Seguici su Instagram.