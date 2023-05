La Promessa anticipazioni: Lola viene arrestata, ecco perché

Nel momento in cui non riuscirà ad incastrare Jana Exposito (Ana Garces) per l’omicidio del figliastro Tomás Luján (Jordi Coll) che lei stessa avrà commesso, la dark lady Cruz Ezquerdo (Eva Martin) dovrà trovare una nuova “vittima sacrificale” per arginare i sospetti da sé. Proprio per questo nelle primissime puntate italiane de La Promessa, la nuova soap iberica in onda da lunedì 29 maggio su Canale 5 alle 14.45, la donna concentrerà la sua ira sulla domestica Lola (Laura Simon).

La Promessa, news: Lola e la relazione “scandalosa” con Tomás

Nel corso della prima puntata, i telespettatori avranno modo di assistere al matrimonio tra Tomás e la ricchissima Jimena de los Infantes (Paula Losada). Tale unione sarà di puro interesse, dato che il giovane Luján avrà deciso di sposarsi solo per assecondare una richiesta del padre, il Marchese Alonso (Manuel Regueiro), e tentare così di risolvere i problemi economici familiari.

Non a caso, dopo aver pronunciato i voti nuziali, Tomás si allontanerà dalla festa per incontrare segretamente Lola e fare l’amore con lei. Un “tradimento” in piena regola, che avrà delle forti ripercussioni quando Cruz, nel corso della prima notte di nozze, pugnalerà a morte Tomás con un fermacarte per impedirgli di rivelare al marito Alonso il suo coinvolgimento nella morte di Dolores (Anai Gonzalez), la madre di Jana avvenuta circa quindici anni prima.

La Promessa, spoiler: Lola arrestata per l’omicidio di Tomás!

Eh sì: quando il suo tentativo di incastrare Jana si rivelerà vana, Cruz ripiegherà su Lola. Quest’ultima commetterà, infatti, un passo falso, svelando all’ancella Petra (Marga Martinez) che vuole parlare con la Marchesa riguardo alla relazione che intratteneva con Tomás. Ovviamente, anche al fine di evitare uno scandalo, Cruz cercherà dapprima di convincere Lola a stare zitta, ma l’inserviente calcherà la mano e pretenderà di avere in cambio del denaro, dato che Tomás le aveva promesso che non le sarebbe mai mancato nulla.

Appena la sottoposta darà via al ricatto, Cruz non avrà quindi alcun dubbio: darà ordine di nascondere nella camera di Lola l’arma del delitto, che quel pomeriggio stesso verrà ritrovata dal Sergente Conrado Funes (Rafa De Vera). Proprio per questo, Lola verrà prontamente arrestata.

La Promessa, trame: Jana crede che Lola sia innocente!

Da un lato, nel giro di qualche ora, per tutta la tenuta La Promessa si spargerà la voce della liaison tra Tomás e Lola, tant’è che Jimena si sentirà offesa e farà i bagagli per ritornare a casa dei genitori; dall’altro, mentre tutti riterranno possibile che la domestica abbia ucciso il marchesino poiché completamente accecata dalla gelosia, Jana sarà abbastanza convinta dell’innocenza della sua “collega” e troverà il modo di affrontare la questione con il Sergente Funes.

Dopo avergli spiegato che secondo lei Lola è innocente perché, soltanto il giorno prima, l’arma del delitto era stata nascosta anche nella sua camera, Jana riuscirà quindi a far passare dalla sua parte Funes, che la esorterà inoltre a stare attenta asserendo che, probabilmente, qualcuno vuole farle del male.

In questo modo, nonostante l'arresto di Lola, Funes continuerà a bazzicare per la tenuta e a considerare altri possibili scenari. Un'iniziativa che farà innervosire Cruz…